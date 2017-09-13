"Dünya Kaos İçinde: Demokrasi, Avrupa ve Ortadoğu'nun Geleceği" Konferansı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Bugün halen 'FETÖ tehdidi gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü' diyen meslektaşlarımız, Avrupalı siyasetçiler oluyor. Böyle olduğu sürece birbirimizi anlamak mümkün olmuyor." dedi.

Büyükelçi Gümrükçü, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden ve McCain Uluslararası Liderlik Enstitüsü ve Gürcistan Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Kaos İçinde: Demokrasi, Avrupa ve Ortadoğu'nun Geleceği" adlı uluslararası konferansta konuştu.

Gümrükçü, Gürcistan'ın etrafındaki bölgelerde, ağırlıklı olarak Türkiye'deki insan hakları, demokrasi ve güvenlik konularına ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğine ve böyle bir ülkenin güvenlik açısından alması gereken bazı tedbirler olduğuna dikkati çeken Gümrükçü, alınan önlemlerin hiçbirisinin demokrasi ve insan hakları pahasına yapılmadığını kaydetti.

Gümrükçü, daha fazla güvenliğin insan hakları ve demokrasinin gelişmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de, demokrasi ve insan haklarını korumak üzere adımlar atılıyor" dedi.

Türkiye'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Gümrükçü, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bombalandığını, 250 vatandaşın şehit edildiğini ve 2 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını anlattı.

Gümrükçü, hiç kimsenin darbecilere karşı alınan önlemleri insan hakları gerekçesiyle savunmaması gerektiğini belirterek, "Bugün halen 'FETÖ tehdidi gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü' diyen meslektaşlarımız, Avrupalı siyasetçiler oluyor. Böyle olduğu sürece birbirimizi anlamak mümkün olmuyor." diye konuştu.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinen Gümrükçü, "Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu da ancak ve ancak düzgün diyalogla mümkün olabiliyor. Biz eleştiriden kaçmıyoruz ama bu eleştirinin doğru platformda, doğru ve gerçek amaçlarına uygun olarak yapılması lazım." ifadelerini kullandı.