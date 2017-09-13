Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

"Dünya Kaos İçinde: Demokrasi, Avrupa ve Ortadoğu'nun Geleceği" Konferansı

- Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü: - "Bugün halen 'FETÖ tehdidi gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü' diyen meslektaşlarımız, Avrupalı siyasetçiler oluyor. Böyle olduğu sürece birbirimizi anlamak mümkün olmuyor" - "Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu da ancak ve ancak düzgün diyalogla mümkün olabiliyor"

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Bugün halen 'FETÖ tehdidi gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü' diyen meslektaşlarımız, Avrupalı siyasetçiler oluyor. Böyle olduğu sürece birbirimizi anlamak mümkün olmuyor." dedi.

Büyükelçi Gümrükçü, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden ve McCain Uluslararası Liderlik Enstitüsü ve Gürcistan Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Kaos İçinde: Demokrasi, Avrupa ve Ortadoğu'nun Geleceği" adlı uluslararası konferansta konuştu.

Gümrükçü, Gürcistan'ın etrafındaki bölgelerde, ağırlıklı olarak Türkiye'deki insan hakları, demokrasi ve güvenlik konularına ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğine ve böyle bir ülkenin güvenlik açısından alması gereken bazı tedbirler olduğuna dikkati çeken Gümrükçü, alınan önlemlerin hiçbirisinin demokrasi ve insan hakları pahasına yapılmadığını kaydetti.

Gümrükçü, daha fazla güvenliğin insan hakları ve demokrasinin gelişmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de, demokrasi ve insan haklarını korumak üzere adımlar atılıyor" dedi.

Türkiye'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Gümrükçü, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bombalandığını, 250 vatandaşın şehit edildiğini ve 2 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını anlattı.

Gümrükçü, hiç kimsenin darbecilere karşı alınan önlemleri insan hakları gerekçesiyle savunmaması gerektiğini belirterek, "Bugün halen 'FETÖ tehdidi gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü' diyen meslektaşlarımız, Avrupalı siyasetçiler oluyor. Böyle olduğu sürece birbirimizi anlamak mümkün olmuyor." diye konuştu.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinen Gümrükçü, "Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu da ancak ve ancak düzgün diyalogla mümkün olabiliyor. Biz eleştiriden kaçmıyoruz ama bu eleştirinin doğru platformda, doğru ve gerçek amaçlarına uygun olarak yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan'da Dünya Gelişmeleri Konulu KonferansıTürkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü Konferansta Konuşma Yaptı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5