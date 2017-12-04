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Dünya Madenciler Günü

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında, "Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Yeni Servis Kuyusu önünde, iş kazalarında hayatını...

Dünya Madenciler Günü

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında, "Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Yeni Servis Kuyusu önünde, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada, iş kazalarında hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğini belirterek, "Biz, Dünya Madenciler Günü'nde tüm madencilerimizin kazasız, belasız çalışmasını temenni ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Törene, TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve işçiler katıldı.

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