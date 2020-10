Dünya makarna devine Tekfen'den destek

Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can, “Bu projede kullanmak üzere, Horizon 2020 kapsamında, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojisinin geliştirilmesine yönelik 2,6 milyon Euro tutarında ve Türkiye’de tek seferde alınan en büyük fon desteğine layık görüldük. Tekfen Mühendislik’in de katkısıyla dünyada yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Bu Türk mühendisliği için gurur verici” dedi.

Dünyada pek çok sektör, daha sürdürülebilir üretim yöntemleri için bilimsel çalışmalara devam ediyor. En çok tüketilen yiyecek maddelerinden biri olan ve üretim süreçlerinde buğday, su ve enerji kullanılan makarna sektörü de karbon ayak izini azaltarak daha sürdürülebilir üretim için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük makarna üreticilerinden İtalyan Barilla markası, bu bakış açısıyla, Avrupa Birliği (AB) destekli Hiflex Projesi’ni başlattı. Pilot proje kapsamında, aralarında Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nin de (DLR) bulunduğu 7 ülkeden 11 firma birlikte çalışacak ve İtalya’nın Foggia kentinde, yenilenebilir enerji üreten yeni bir tesis yapılacak.

Proje kapsamında güneşi iki yönlü takip edebilen heliostat adı verilen, yaklaşık 7500m2 toplam alana sahip, güneş yoğunlaştırma sahasının tüm mühendislik çalışmaları Tekfen Mühendislik tarafından üstlenilmiştir.

Yeni bir teknoloji geliştiriliyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can, tüm dünyada örnek olabilecek bir projenin kritik ayağını gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tekfen Mühendislik olarak uzun yıllardır pek çok global projede sorumluluklar aldıklarını hatırlatan Can, “Tekfen Mühendislik’in de katkısıyla dünyada yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Bu Türk mühendisliği için gurur verici” diye konuştu. Barilla gibi global bir markanın sürdürülebilir üretim çalışmaları için, Tekfen Mühendislik’in uzmanlığı ve bilgi birikimine başvurmasının önemli bir referans olacağına dikkat çeken Fatih Can, Avrupa Komisyonu’nun en büyük araştırma ve inovasyon fonu olan Horizon 2020 Programı kapsamında, “Enerji sistemlerine esneklik sağlayan, yenilenebilir kaynaklara bağlı çözümlerin gösterilmesi” projesine yapılan çağrıya başvurarak aldıkları fonun da bu proje için kullanılacağını söyledi. Can, “Türkiye’de bir seferde alınan en yüksek miktar olan 2,6 milyon Euro’luk fon da gösteriyor ki; Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz proje, güneş enerjisi teknolojilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Proje ve diğer ortaklar…

Barilla’nın üretim tesislerinin bulunduğu İtalya’nın Foggia kentinde, proje kapsamında, iki yıl içinde yenilenebilir enerji ile üretim yapacak pilot bir üretim tesisi ve enerji tedarik sistemi kurulacak. Bu tesiste Barilla, fosil yakıt tüketimini kısmen azaltmak için makarna üretiminde termal enerji kullanmaya başlayarak, AB tarafından finanse edilen bu proje ile yenilenebilir kaynaklardan sürekli olarak enerji sağlayan bir makarna fabrikasını 7/24 işletmenin mümkün olduğunu gösterecek.

Her biri kendi alanında uzman proje ortağı firmalar ise şöyle:

Tekfen Mühendislik

Barilla

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR)

Kinetics Technology

NextChem

Sugimat

HelioHeat

Quantis

Dürmeier GmbH

John Cockerill

Indygotech Minerals