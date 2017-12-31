Dünya mazlumlarının yardımına koştular

HATAY (AA) - Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım ile İsviçre Tut Elimi dernekleri tarafından, 2017'de birçok ülkede su kuyusundan gıdaya kadar çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Turgut Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mali, Nijer, Kenya, Etiyopya, Hindistan ve Filipinler'deki ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Her yıl birçok ülkedeki mağdur ailelere yardım götürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Tunç, ''Bu yıl içinde İsviçre Tut Elimi Derneğiyle birlikte Mali, Nijer, Kenya, Etiyopya, Hindistan, Filipinler'de Kurban Bayramı'nda ve ramazan ayı başta olmak üzere çok sayıda kişiye kurban eti ve gıda yardımında bulunduk.'' dedi.

Bölgedeki çocuklarla da yakından ilgilendiklerini aktaran Tunç, ''Onların en önemli ihtiyaçlarının başında ilgi ve şefkat geliyor. Yıl içinde ziyaret ettiğimiz Afrika ülkesindeki çocuklarımıza kıyafet, oyuncak, balon ve şeker götürerek gönüllerini almaya gayret ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 50 bin kişiye ulaştık. Afrika'daki kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde daha fazla çocuk ve aileye ulaşırız.'' diye konuştu.

- Kahramanlar anısına su kuyuları

Tunç, Trabzon'un Maçka ilçe kırsalında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, Nijer'de, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Ahmet Özsoy anısına da Filipinler'de su kuyusu açıldığını kaydetti.

İsviçre Tut Elimi Derneği Başkanı Mehmet Sarıgöz de Afrika'da ailelerin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda ve ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına katkı sağladıklarını ifade eden Sarıgöz, ''Yıl içinde Afrika'nın Mali, Nijer, Kenya, Hindistan, Etiyopya ve Filipinler'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Yeni yılda da aynı ülkelerde yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu.