Dünya Melek Yatırım Forumu başladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da başladı.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu WBAF'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ve Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli'nin yanı sıra birçok ülkeden bakan ve üst düzey bürokratın katılımıyla gerçekleşti.

Forum, dünyanın önde gelen borsaların temsilcileri, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonlarının temsilcileri, servet yönetim şirketi paydaşları, özel bankacılık birimlerinin temsilcileri, teknopark yöneticileri ve 100 milyon doların üzerinde değere sahip şirketlerin uluslararası üst yöneticilerine de (CEO) ev sahipliği yapıyor.

Forumda, dünya melek yatırımcılığı, kitlesel fonlama mekanizmaları ve yeni küresel ekonomide melek yatırımcılığın konumlanması gibi konular, alanında uzman isimler tarafından ele alınıyor.







- "WBAF başarılı işlerine devam ediyor"





Forumun açılış konuşmasını yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, WBAF'nin küresel ekonomide paydaşlar arası iş birliğini artırmak için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "WBAF, Hırvatistan'da ofis açarak beni ve ülkemi gerçekten onurlandırdı. Hırvatistan’da birçok yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirerek, istihdamın güçlenmesi anlamında WBAF, çok başarılı işlerine devam ediyor." dedi.

Kitaroviç, Türkiye'ye ilişkin, "Türkiye, terörizme karşı savaşarak, mültecileri destekleyerek ve yatırımcısını güçlendirerek çok iyi işler çıkarıyor." ifadesini kullandı.



Hırvatistan'ın sağlam temellere oturan bir ekonomisi bulunduğunu anlatan Kitaroviç, buna karşın ülkenin halen gidecek çok yolu olduğunu kaydetti.





- "Hırvatistan yatırma açık bir ülkedir"





Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, ülkesinin ekonomisinde ve küresel ekonomide alternatif kaynaklar ve alternatif iş modellerine yönelmenin gerekliliğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hırvatistan'a baktığımız zaman büyük firmalarımız ekonomimizin makinesi konumunda. Bu firmalarımızın daha muazzam işler çıkarmasını istiyorsak onlara daha çok alternatifler sunmalıyız. WBAF olarak geleceğin ekonomisini sürdürecek ve devam ettirecek girişimcileri çıkarmak gibi sorumluluğunuz var. Bu çok önemli bir sorumluluk. Bölgedeki diğer ülkelere göre, bizimde avantajlarımız var. 1993’den beri dünyanın farklı yerlerinden birçok alanda yatırımcı çektik. Türk yatırımcılar da bizim bölgemizde yatırımlarda bulunuyor. En önemli mesajım; Hırvatistan yatırıma açık bir ülkedir. Bütün yatırımcı ve girişimcilere kapılarımızı açmak ve onlara yatırım ortamı oluşturmak bizim görevimiz."





- "İş birliğinin önemi arttı"





Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli de dünyada girişimciliğin öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığına işaret ederek, gelinen noktada paydaşlar arasında iletişimin ve iş birliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş ise dünyanın önemli karar vericilerini İstanbul'da ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, birlikte değer yaratmak için iki gün boyunca fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin paranın icat edildiği coğrafyada yer aldığını hatırlatan Altuntaş, İstanbul'un dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıktığını vurguladı.



