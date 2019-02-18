İSTANBUL (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyada teknolojide yaşanan gelişmelere rağmen finansa erişim konusunda sorunlar yaşandığını belirterek, "Dünyada 1,7 milyar insan halen bankaya ulaşamamış durumda. Bankaya erişim sağlayamamış insanların çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor." dedi.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (World Business Angels Investment Forum - WBAF) Bakanlar Masası Paneli'nin moderatörlüğünü eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptı.

"G20 Ajandasındaki Finansal Erişimi Artırmak" temasıyla düzenlenen panelde bir değerlendirme konuşması da yapan Şimşek, melek yatırımcılığın artık dünya ekonomisinde önemli bir rolünün bulunduğunu belirterek, "Yatırım bulmak ve öz yatırım sağlamak, özellikle gelecekte çok önemli olacak. Uzun dönemde oluşabilecek ileri düzeydeki durağanlıktan kaçınmak için öz yatırım önündeki kısıtlamaları kaldırmak önemli." ifadelerini kullandı.

Global Findex'in 2017'de yayınladığı bir rapora göre, yaşanan onca teknolojik gelişmeye rağmen dünyada hala finansa erişim sağlayamamış kalabalık bir kitlenin bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, "Dünyada 1,7 milyar insan halen bankaya ulaşamamış durumda. Bankaya erişim sağlayamamış insanların çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Bu çok ciddi bir durum. Bu konu G20 ajandasında konuşulan önemli konulardan biri. Türkiye, G20'ye ev sahipliği yaptığında farkına vardık ki ajandamızda finansal erişim ve yatırımlar üzerinde en çok yoğunlaşmamız gereken konuların başındaydı." bilgilerini verdi.

Avrupa Melek Yatırımcılar Birliği (EBAN) Başkanı Peter Cowley de girişimcilere destek konusunda İngiltere'de sağlıklı bir sistemin tesis edildiğini söyledi.





- "471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda"





WBAF Başkanı Baybars Altuntaş ise Türkiye'nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa'nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, "Türkiye, geçen yıl 500 milyon avroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan sonra bu konuda kanuna sahip olan tek ülke olmasıdır. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda. Bunlar da yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar. Bu da dünyadaki en yüksek oran. Böylelikle Türkiye start-up ekonomisinde çok hızlı bir yol kat etti." diye konuştu.



Panelde, Gana İş Geliştirme Bakanı İbrahim Muhammed Awal, Kosova İnovasyon ve Girişimcilik Bakanı Besim Beqaj, Makedonya Regülasyonlardan Sorumlu Bakanı Zoran Sapuric, Dünya Bankası SME Finans Forumu Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Gamser, Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme (UNIDO) Başkanı Haşim Hüseyin ve Orta Doğu Melek Yatırımcılık İçin Ticaret Birliği (MBAN) Başkanı Abdülmelik Al Cabir finansa erişim ve melek yatırımcılık konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan panelin sonunda, forumun gong töreni de yapıldı.

- "Üniversitemden gerçekten gurur duyuyorum"





Forum kapsamında özel bir konuşma yapan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, girişimciliğe ABD'de öğrencilik yıllarında başladığını belirterek, ilk melek yatırımcısının babası olduğunu anlattı.



ABD'de öğrenciyken bir ABD vatandaşını kefil göstererek bankadan öğrenci kredisi aldığını aktaran Özyeğin, Türkiye'ye döndükten sonra ABD'de kazandığı deneyimlerle girişimcilik yapmaya devam ettiğini ifade etti.



Kurduğu Özyeğin Üniversitesi'nden yaşamındaki diğer başarılarından daha fazla gurur duyduğunu anlatan Özyeğin, eğitimle ilgili faaliyetleri daha fazla önemsediğini söyledi.

Üniversitede dijital dünyaya uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini ifade eden Özyeğin, "Üniversitede pek çok girişimcilik programımız ve bu doğrultuda özgün mekanizmalarımız var. Özyeğin Üniversitesi teknolojiyi ve inovasyonu merkezde tutan bir yapıda eğitim veriyor. Üniversitemden gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Şirketlerinden Fibabanka'nın da dijital bankacılık konusunda öne çıktığını ifade eden Özyeğin, bankanın finansal teknolojiler (FinTech) konusunda önemli adımlar attığını kaydetti.

EMEA Teknoloji, Araştırma ve Kavrama Lideri Hans van Grieken de dijital DNA, yatırımcı ve girişimcilerin karakteristik özellikleri hakkında bir sunum yaptı.

Öte yandan forumda, WBAF ile Kosova İnovasyon ve Girişimcilik Bakanlığı ve Gana İş Geliştirme Bakanlığı arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Buna göre, Gana, Afrika'da WBAF ülke ofisini açan ilk ülke oldu.