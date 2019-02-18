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Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA'ya ödül

 - AA'ya verilen "Takdir Ödülü" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ'a takdim edildi

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA'ya ödül
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İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Dünya Melek Yatırım Forumu'nda "Takdir Ödülü"ne layık görüldü.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, AA’ya "Takdir Ödülü" verildi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, ödülü WBAF Başkanı Baybars Altuntaş'ın elinden aldı.

Altuntaş, törendeki konuşmasında, AA'nın dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olduğunu belirterek, ajansın son dört yıldır WBAF'nın "Global İletişim Ortağı" olduğunu anımsattı.

AA'nın 93 ülkede bulunduğuna dikkati çeken Altuntaş, forumun AA'nın yayın yaptığı 13 dilde haberleştirilerek dünyaya duyurulduğunu ifade etti.

Törene, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini ve AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman da katıldı.


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