Dünya mirası

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın ihtişamının görünür hale getirilmesi planlanıyor.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi surların çevresindeki görüntü kirliliğinin kaldırılması, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin burç ve yazıtları daha iyi şekilde görebilmesi için "Sur Dışı Tasarım Projesi" hazırladı.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı miras alanı için oluşturulan Bilim Komisyonu ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de katkılarıyla yönlendirilen, Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanan projeyle Eski Hal ile Fiskaya arasında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bir hat boyunca uzanan 71 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Yaya ve bisiklet yolu yapılacak bölgede ziyaretçilerin sur ve burçların fotoğrafını çekebilmesi için 12 bakı noktası da oluşturulacak.



- "Sur bazı yerlerde görünmez halde"

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Başkanı Cemil Koç, AA muhabirine, dış bölümde kontrolsüz bir biçimde gelişen bitkiler, kurulan çardaklar ve yerleştirilen oturma grupları nedeniyle surların ihtişamının görünür olmadığını söyledi.

Kontrolsüz biçimde bitkilendirme yapılması nedeniyle surların bazı yerlerde görünmez hale geldiğini belirten Koç, özellikle ağaçların yapraklandığı yaz aylarında surların görülebilmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı.

- 349 ağaç taşınacak

Düzenleme yapılacak alanın 33 burcun içerisindeki bir ekseni kapsadığını vurgulayan Koç, surlara yakın ağaç köklerinin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydetti.

Koç, bu nedenle surlara 4 metreden yakın 349 ağacın alandan uzaklaştırılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gelişigüzel ağaçlandırma sura zarar vermektedir. Ziyaretçiler yoğun ağaçlandırma dolayısıyla surları göremiyor, sur adeta görünmez halde. Surların algılanması birinci önceliğimiz. Proje kapsamında surların boydan boya rahatlıkla gezilebilmesi için yaya ve bisiklet yolu ile ziyaretçilerin su ihtiyacını karşılamaları amacıyla çeşme yapılacak, vatandaşın dinlenebileceği mekanlar oluşturulacak ayrıca Dağkapı Meydanı da düzenlenecek. Böylece hem kentin simgesi olan sur daha iyi görülebilecek hem de halkın çevresinde dinlenebileceği bir alan oluşturulacak."

- Gece ışıl ışıl olacak

Koç, tarihi surların ihtişamının gece de turistler tarafından görülebilmesi için söz konusu bölgenin aydınlatılacağını dile getirerek, "Bunun için üç ayrı aydınlatma seçildi. Yakın zamanda başlayacak çalışmalar tamamlandığında ışıklandırma sayesinde sur sadece gündüz değil, gece de görünür kılınacak." ifadelerini kullandı.

Koç, proje çalışmalarına 2018 yılında başlanılacağını sözlerine ekledi.

- İçkale'deki düzenleme büyük beğeni toplamıştı

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu uzun süre ziyarete kapanan İçkale ve 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun başlattığı çalışmalar İçkale'nin adeta çehresini değiştirmişti.

Sur'un yeniden ihya edilmesi amacıyla yürütülen, çirkin yapılar ve gecekondularla dolu, yıkık ve harabe durumdaki 115 dönümlük alanda istimlak çalışmasının ardından gerçekleştirilen restorasyon ve kültürel peyzaj çalışmalarıyla tarihi kimliği ön plana çıkarılan İçkale, büyük beğeni toplamış günlerce adeta ziyaretçi akınına uğramıştı.