Dünya Müslüman Alimler Birliği: Katar'a yönelik abluka en kısa sürede kaldırılmalı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez'deki krizin aşılması için sağduyu çağrısı yaparak, Katar'a yönelik ablukanın en kısa sürede kaldırılmasını istedi.

Birliğin Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasını taşıyan açıklamada, Körfez'de yaşanan krizin esefle izlendiği belirtilerek, "Krizin beraberindeki propoganda, İslam ümmetinin haklarını çiğnedi. Körfez'deki komşu ve kardeş Müslüman ülkeler arasında ilişkiler kesildi." denildi.

Açıklamada, Körfez'deki krizden çıkabilmek için aklın, sağduyunun, bölge çıkarlarının öncelenmesi ve yapıcı bir şekilde bir an önce diyalog masasına oturulması gerektiği vurgulandı.

Katar'daki bazı sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin, siyasi tartışmaların içine sokularak, teröre destek suçlamasıyla delilsiz ve suçsuz bir şekilde toptan itham edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını İslam'a ve Müslümanların hizmetine adamış Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Şeyh Ali es-Sallabi ve diğer din adamları ile kanaat önderilerinin, teröre destek iddiasıyla delilsiz ve suçsuz bir şekilde terör listesine alınmasını kınıyoruz. Bu hatadan dönülmesi ve 'Peygamberlerin varisleri' olan ulemanın isimlerinin yer aldığı bu listenin derhal geri çekilmesi gerekir."

Kuveyt Emiri Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çabaları başta olmak üzere krizin çözümü için harcanan çabalara destek verildiği vurgulanan açıklamada, özelde Dünya Müslüman Alimler Birliği üyelerinin, genelde ise Müslüman din adamlarının uzlaşı için üzerine düşen görevi yerine getirdiği ve ümmetin evlatları arasında bölünme ve ayrışmaya çağıran uluslararası kararlara ve çağrılara kulak asılmadığı kaydedildi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili Körfez ülkelerinin liderlerine seslenilen açıklamada, "bu mübarek ayda uygulanan bu ablukanın nihai olarak kaldırılması ve Katar ile bu ülkeler aralarındaki kardeşlik ruhunun yeniden kazandırılması" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı.

Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.