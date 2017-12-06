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Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs için "kitlesel eylem" çağrısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı, Müslümanlara "kitlesel eylemler" başlatma çağrısında bulundu.Dünya Müslüman Alimler...

Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs için

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı, Müslümanlara "kitlesel eylemler" başlatma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ABD'nin Kudüs'le ilgili kararı, "bölgeyi cehenneme çevirecek kışkırtıcı bir adım" olarak nitelendirildi.

Bütün Arap ve İslam ülkelerinin ABD kararını reddetmeye davet edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu karar, Filistinli ve tüm Müslümanları, var olan güçleriyle hakları ve kutsal kentlerini savunmaya sevk edecektir. Müslüman alimler olarak, ABD kararının tehlikesi konusunda halkları bilinçlendirmeye ve bugün başta olmak üzere her cuma Kudüs'e destek gösterileri düzenlemeye çağırıyoruz. Müslüman ve Arapları, ABD'nin İslamın ilk kıblesine yönelik kararına karşı kitlesel eylemler başlatmaya çağırıyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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ABD BaşkanıDünya Müslüman Alimler BirliğiKudüs
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