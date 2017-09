İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Myanmar ordusunun saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlara imkanlar dahilinde destek çıkmanın farz olduğu yönünde fetva yayımladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bütün Müslümanların Myanmar'da şiddet ve katliama maruz kalan din kardeşlerine destek çıkmasının farz olduğu belirtilerek, yarınki cuma hutbesinin konusunun "Arakanlı Müslümanlara destek olması" çağrısı yapıldı.

İslam dünyasındaki devlet yöneticilerinin, Müslümanlara karşı şiddet uygulayanlara ekonomik ve siyasi boykot girişimlerinde bulunmaya çağrıldığı açıklamada, hayır kuruluşlarının gereken yardımları acil olarak bölgeye ulaştırması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, basın-yayın organlarının ve din alimlerinin de Arakan konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.

- "Arakan'daki Müslümanlar bizim din kardeşlerimizdir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği ise yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kurtarılması için çağrıda bulundu. Yarınki cuma hutbelerinin konusunun "Arakanlı mazlum savunmasız siviller" olması gerektiğini vurgulayan Karadaği, cuma namazından sonra dayanışma gösterileri düzenleme çağrısı yaptı.

Binlerce insanın katledildiği ve göçe zorlandığı Arakan'daki durumun, bütün dünya için utanç kaynağı olduğunu vurgulayan Karadaği, şu çağrıda bulundu:

"Arakan'daki Müslümanlar bizim din kardeşlerimizdir. Acımasız katliamlara maruz kalan Arakanlı Müslümanları kurtarın."

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ayrıca, Arakanlı Müslümanlara destek veren herkese teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) dün, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıklamıştı.

Arakan'da ne oluyor?

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor. Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.