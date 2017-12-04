Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Körfez ülkelerine çağrı

DOHA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerine, anlaşmazlıkları aşarak kapsamlı bir uzlaşı sağlama noktasında sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Yarın Kuveyt'te düzenlenecek Körfez Zirvesi öncesi Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Körfez liderlerine, anlaşmazlıkları aşarak kapsamlı bir uzlaşı için Allah'ın ve halklarının önündeki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada, "Allahu Teala, anlaşmazlığa düşenlere adil bir barışı emretti. Çünkü onlar din kardeşleri. Körfez liderlerinin birbiri üzerinde 3 hakkı var. Müslümanlık hakkı, Araplık hakkı ve komşuluk hakkı. Kişisel anlaşmazlıkları aşarak, tüm sorunlar, sakince diyalogla çözülmeli." ifadelerine yer verildi.

İslam ümmetinin yaşadığı bölünmüşlük ve Körfez toplumundaki anlaşmazlıkların servet peşinde koşan açgözlüleri cesaretlendirdiği kaydedilen açıklamada, öyle ki bu durumun "Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma planlarına" kadar vardığına dikkat çekildi.

Kuveyt'te 5-6 Aralık'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi düzenlenecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.