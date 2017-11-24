RABAT (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Ahmed er-Reysuni, Birliğin, bazı Arap ülkeleri tarafından "terör listesine" alınmasına tepki göstererek bu kararın hiçbir hukuki ve siyasi dayanağının olmadığını söyledi.

Reysuni, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından terör listesine alınmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kararı "abesle iştigal ve anlamsız bir girişim" olarak nitelendiren Reysuni, "Hiçbir siyasi ve hukuki dayanağı olmayan bu kararda yeni bir şey yok. Katar’a ambargo uygulayan ülkeler, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi'yi zaten terör listesine almıştı. Ayrıca Mısır, Karadavi'ye gıyabında idam cezası vermişti." dedi.

Reysuni, Birliğin terör listesine alınmasının kendileri için bir şey ifade etmediğini vurguladı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, Birliğe karşı düşmanca tutumlarını devam ettirmesinin kendileri için yeni bir durum olmadığını dile getiren Reysuni, "Birliğin terör listesine alınması bizim doğru yol üzerinde olduğumuzun işaretidir." diye konuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" alındığını duyurulmuştu.