KAYSERİ (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyuz. 124 ülkeye, 306 şehre uçuyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz." dedi.

Ekşi, Erciyes Üniversitesi ile Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hayal Edince" adlı konferansta, THY'nin gelişimi hakkında bilgi verdi.

THY'nin 1933 yılında kurulduğunu belirten Ekşi, o dönem 5 uçağın olduğunu anımsatarak ilk yurt dışı uçuşun Selanik'e yapıldığını söyledi.

Ekşi, Türkiye'nin şuanda kendi İHA'sını yapan ve bunu dünyaya satan nadir ülkelerden biri olduğunu, bunun küçük bir şey gibi gözükebileceğini ancak önemli bir işleve sahip olduğunu aktardı.

Uçuşların yüzde 50'sinin Avrupa'ya yapıldığını anlatan Ekşi, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyuz. 124 ülkeye, 306 şehre uçuyoruz. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine ulaşıyoruz. Afrika'da yine en çok ülkeye uçan hava yoluna sahibiz. Afrika açılımından sonra Türkiye Afrika'nın dünyaya bağlantı noktası haline geldi. Afrika'dan bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde ilk talebi Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'THY bize sefer koysun' diyor. Çünkü onları alıp 124 ülkeye dağıtabilme yeteneği var." diye konuştu.

- "Dünya THY'nin kanatları altındadır"

Türkiye'nin havacılıkta stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, 5 saatlik dar bölgeyle 38 ülkeye uçuş yapılabildiğini bildirdi.

Ekşi, İstanbul Havalimanının neden büyük yapıldığına dair sorular olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli ve en kolay aktarma merkezi olacak bir ülkeden bahsediyoruz. İleride bu talebe cevap verebilecek bir altyapınızın olması gerekiyor. Geniş gövdeli uçaklarımızla şuanda 84 ülkeye uçuş yapabilen bir THY var. Biz şöyle diyoruz 'Dünya THY'nin kanatları altındadır' dünyayı hakikaten kapsıyoruz. Biz buna neden önem veriyoruz? THY'nin uçtuğu yerlerde Türkiye bilinirliği artıyor. Biz sadece yolcu taşımıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin kültürünü oraya taşıyoruz. Oradaki insanlar Türkiye'ye gelmeye başlıyorlar. Biz kültür, turizm, iş taşıyoruz."

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.