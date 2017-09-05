İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), Uluslararası Omurga Topluluğu (ISCoS) tarafından 5 Eylül olarak ilan edilen ve ilki bu yıl düzenlenen "Dünya Omurilik Felçlileri Günü" kapsamında etkinlik düzenledi.

TOFD, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol oynamasını ve omurilik felcine karşı bilinçlendirmeyi hedeflediği etkinliği, Bakırköy Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan TOFD Başkanı Ramazan Baş, yaklaşık 3 yıldır böyle bir etkinlik için girişimleri olduğunu, Uluslararası Omurga Topluluğu'nun (ISCoS) bunu başardığını ve dünyanın her yerinde bugün etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak bu meydanda bugünü ilan etmekten gurur duyuyoruz." diyen Baş, şöyle devam etti:

"Bugün hepimiz buradayız çünkü başkasının omurilik felçlisi olmasını istemiyoruz. Birinci amacımız bu. İkincisi, bütün dünyada engellerin ortadan kalkıp insanların tıbbi, ekonomik, sosyal anlamda yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışıyoruz."

Etkinlikler kapsamında, meydana kurulan emniyet kemeri çarpışma simülatörü ile her seferinde 2 katılımcı, yaklaşık 10 kilometre/saat hızla hareket eden bir araçla yapılan trafik kazasındaki çarpışmanın şiddetini ve insan vücuduna olan etkisini tecrübe etti.

Program sonunda özgür ve engelsiz bir hayat için bayrak direğine tekerlekli sandalye çekildi. Tekerlekli sandalyenin direğe çekilme töreni sırasında gönüllülerden oluşan topluluk 6 farklı dilde, "Engele ruhsat verme" sloganı ile dünya üzerindeki tüm belediye başkanlarına seslendi.































