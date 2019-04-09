"Dünya Parkinson Günü'nde Harekete Geçmenin Tam Zamanı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Abdi İbrahim firmasının desteği ile Dünya Parkinson Günü kapsamında İstanbul ana merkez olmak üzere, Ankara, Antalya, Bursa, Düzce, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Erzrurum, Sakarya, Sivas, Samsun olmak üzere toplam 14 merkezde sloganı ile bilgilendirme ve dayanışma buluşmaları düzenledi.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Abdi İbrahim firmasının koşulsuz desteği ile Dünya Parkinson Günü kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Düzce, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Erzrurum, Sakarya, Sivas, Samsun olmak üzere toplam 14 merkezde "Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı" sloganı ile bilgilendirme ve dayanışma buluşmaları düzenledi.

"Harekete Geçmenin Tam Zamanı" sloganından hareketle İstanbul’da gerçekleşen toplantıya Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, Prof. Dr. Murat Emre, Prof. Dr. Sibel Ertan, Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Prof. Dr. Dilek İnce Günal, Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, Doç. Dr. Gülsen Babacan Fiyoterapist Doç. Dr. Aslı Güçlü Gündüz, Yutma Terapisti Doç. Dr. Numan Demir, Konuşma Terapisti Öğr. Gör. Dr. Fatma Esen Aydınlı katıldı.

Yaklaşık 2000 hasta ve hasta yakınının katıldığı etkinliklerde, hastaların yaşadığı belirtiler üzerinde olumlu katkı sağlayan fiziksel egzersiz, doğru beslenme, konuşma ve yutma terapisi, doğru ve zamanında ilaç kullanımı konularında uzmanlar hastalarla buluştu ve bilgilendirmeler yaptı.

- "Türkiye’de 150 bin civarında Parkinson hastası var" tahmini





Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, Türkiye’de 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu ve artan yaşlı nüfusa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda Parkinson hastalığında artış yaşanacağını öngördüklerini belirtti.

- "Parkinson tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığıdır"

Çakmur, Parkinson hastalığının yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığı olduğunu belirterek Parkinson hastalığının Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalık olduğunu ifade etti.

Parkinson hastalığının en erken belirtilerinin enterik sinir sistemi, alt beyin sapı ve koku yollarında ortaya çıktığını aktaran Çakmur, koku duyusu kaybı veya azalmasının, uyku bozuklukları ve kabızlık, sonraki aşamada ise titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi motor belirtiler görüldüğünü kaydetti.

Hastalığın genellikle motor semptomlarla tanı aldığını ifade eden Çakmur, Parkinson hastalığının tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığı olduğunu ve ortalama 60 yaş civarında başladığını aktardı.

Hastalığın genç yaşlarda da görüldüğünün altını çizerken yaşlanma ile görülme sıklığının arttığını ve erkeklerde görülme sıklığının daha fazla olduğunu kaydetti.







- "Ülkemizde 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu tahmin ediyoruz"

Dünyanın en kalabalık ülkelerinde, 2030 yılına kadar Parkinson hastalarının neredeyse 30 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Raif Çakmur, şöyle devam etti:

"Eğer hepimiz 100 yaşının üzerine kadar yaşayacak olursak muhtemelen bu hastalıkla karşı karşıya kalacağız. Bugün için ülkemizde 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu tahmin etmekteyiz. Türkiye, hızla yaşlanan toplumlar arasında sayılmakta. Artan yaşlı nüfusa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizde Parkinson hastalığında da bir patlama yaşanacağını öngörüyoruz. Başka bir deyişle önümüzdeki yıllarda Parkinson hastalığı ile daha çok uğraşmak zorunda kalacağız. Bu hastalıkla ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor."





- "Sen Güçlüysen Yenilmezsin"

Bu arada dünyada ilk kez Parkinson hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla bir şarkı bestelendi.

Bezm-i Alem Üniversitesi Hastanesi’nden nörolog Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız’ın Parkinson hastalığı için yazdığı "Sen Güçlüysen Yenilmezsin" adlı şiiri, usta müzisyen Meltem Taşkıran besteledi.

Şarkının aranjmanını Eser Taşkıran yaptı. Meltem Taşkıran, şarkıyı Parkinson hastalarından oluşan koro, Ladies & Gentlemen Vokal Grubu ve atölye’M yorumcularıyla beraber stüdyoda seslendirdi. Şarkının video klibini yönetmen Melih Vatansever çekti. Toplumun dikkatini Parkinson hastalığına çekmek ve bu zorlu yolculukta hastaların yanında olma amacı ile yapılan bu anlamlı projeye Abdi İbrahim koşulsuz destek verdi.