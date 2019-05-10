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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Şili

- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Şili'de yapılacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Şili
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İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019’daki altıncı yarışı olan Şili Rallisi, 10-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 17 etabı geçip 325.7’si özel etap olmak üzere toplamda 1199.24 kilometre kat edecek.

Şili’de bir WRC efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de mücadele edecek. Bu sene takvime dahil edilen Şili Rallisi’nin Pasifik Okyanusu görüntülü, orta hızlı ve virajlı yollarındaki heyecan, canlı yayınlarla RedBull TV’den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun geride kalan beş yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Red Bull sporcusu Thierry Neuville zirvede bulunurken bir diğer Red Bull sporcusu, son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

8 yıllık aranın ardından geçen yıl Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli ŞampiyonasıRed Bull
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