"Dünya Sağlık Günü'nde insanlar vahşete maruz kalıyor"

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Dünya Sağlık Günü'nde sağlığı konuşuyoruz ama bebekler, hamileler, yaşlılar, insanlar 2017 yılında çağ dışı bir vahşete maruz kalıyorlar, buna müsaade etmemeliyiz." dedi.

Bakan Akdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Hınıs ilçesinde Hınıs Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik ve Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar ile hastaneyi gezen Akdağ, hasta hakları biriminin önündeki dilek ve şikayet kutusundaki tozu yetkiliye göstererek, peçeteyle sildi.

Polikliniklere de giren Akdağ, hasta bekleme sandalyelerindeki yırtıkları da yetkililere göstererek, gereğinin yapılması talimatını verdi.

Akdağ, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla gazetecilere açıklama yapan Akdağ, şunları söyledi:

"Bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlığa sağlık ve afiyet diliyorum. Elbete bizler sağlık sektöründe çalışanlar olarak, sağlık ailesi olarak insanımızın sağlıklı bir hayat sürmesi için, hastalandığında şifaya kavuşması için vesile olmaya çalışıyoruz. Ama Dünya Sağlık Günü'nde hepimizin şunu bilmesi gerekiyor, kişi kendi sağlığını kendisi korumadıkça başkalarının, bir sağlık sisteminin, bakanlıkların, doktorların, hastanelerin o kişinin sağlığını koruması mümkün değildir. Dolayısıyla biz sağlıklı yaşamaya gayret edeceğiz. Sigara içmeyeceğiz, mümkün olduğu kadar doğru besleneceğiz, hareket edeceğiz. Bu üçünü yaparsak büyük ölçüde sağlıklı yaşayabiliriz. Ellerimizi yıkama ve diş fırçalama alışkanlığını da eklersek, büyük ölçüde sağlığımızı korumuş oluruz."

Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci döneminin başladığını hatırlatarak, "Sağlıklı yaşam, vatandaşlarımızın sağlık okur-yazarlığının artması konusunu çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizden talebi bu. Yeni bir program hazırlıyoruz. 1-1,5 ay içinde bu programı açıklayacağız. Sağlıkta Dönüşümün ikinci programında sağlıklı bir Türkiye için el ele vereceğiz. Bütün sektörler beraber çalışacağız. Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza sağlık ve afiyet temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Dünya Sağlık Günü'nde bebekler vahşete maruz kalıyor"

Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırıyı anımsatan Akdağ, "Böyle bir günde İdlib faciasını yaşamış olmak bizi çok derinden sarsmıştır. Bunların tekrar etmemesi için Birleşmiş Milletler, dünyanın güçlü ülkeleri mutlaka inisiyatif almalıdır. Sadece bu olaylar olduktan sonra harekete geçmek, hele hele cılız birtakım tepkilerde bulunmak yetmez. ABD'nin Suriye rejimine karşı gösterdiği tavır doğru bir tavırdır. Bunun atarak devam etmesi gerekiyor. Sadece ABD'nin değil bütün dünyanın buna ciddi bir tavır göstermesi gerekiyor. Dünya Sağlık Günü'nde sağlığı konuşuyoruz ama bebekler, hamileler, yaşlılar, insanlar 2017 yılında çağ dışı bir vahşete maruz kalıyorlar, buna müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.