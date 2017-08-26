Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'e 20 ambulans

ADEN (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki çatışmalar nedeniyle zor günler geçiren Yemen'e 20 ambulans gönderdiğini duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, ambulansların, Hudeyde, Hacce, Mahvit, Rime, İbb, Taiz, Sa'da, Sana, Amran, Zemar ve Beyda kentlerindeki hastane ve sağlık merkezlerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Aden'e daha önce 10 ambulans gönderildiği bilgisi verildi.

Yaklaşık 3 yıldır hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Yemen'de insani durum her geçen gün kötüleşiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yayımlanan bir raporda, ülkede halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğu ve barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği belirtilmişti.