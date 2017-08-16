Dünya şampiyonluğu hazırlığı Mardin kırsalında





MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Wushuda aralarında Balkan ve Türkiye şampiyonlarının da yer aldığı sporcular, Mardin'de huzurun sağlandığı kırsalda kamp yapıyor.

Wushu Mardin Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Halit Demir eşliğinde günün ilk ışıklarıyla Merkez Artuklu ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Zınnar bölgesine giden sporcular, bağ, bahçe ve dağ eteklerinde huzurlu ortamda spor yapmanın keyfini çıkarıyor.

Zorlu arazi koşullarının kendilerini hem motive ettiğini hem de güçlendirdiğini belirten sporcuların en büyük hedefi, milli takım formasıyla Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarıya ulaşmak.

Antrenör Halit Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de 150'e yakın sporcusunun olduğunu, bunlardan 20'sinin uluslararası müsabakalara katıldığını söyledi.

Önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na güçlü bir takım oluşturmak için çalışma yaptıklarını kaydeden Demir," Çok başarılı sporcularımız var, 20 kişilik güçlü bir ekip oluşturmak istiyoruz. " dedi.

Sporcuları gruplar halinde salonda ve arazide kampa çıkardıklarını işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Türkiye Şampiyonası öncesi birkaç günlük kamp yaptık. Zınnar bölgesindeki dağlık alanı tırmanmak için kullandık. İnişli çıkışlı yolları kondisyonu artırmak için kullandık. Bu kampın büyük faydası oldu. Türkiye Şampiyonası'na imkansızlık dolayısıyla 6 sporcu ile katıldık. Bu 6 sporcumuzdan 4'ü ilk 4'te yer aldı. 2018 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda iyi derece almayı planlıyoruz."

Bölgede çok iyi sporcuların olduğunu, bunların iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Halit Demir, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine değindi.

Terör yerine bölgede eğitim ve spordaki başarıların konuşulmasını istediklerini vurgulayan Demir, "Gördüğünüz gibi dağlık bir ortamda çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok, sürekli bunu yapıyoruz. Bölgenin artık dağlarında çalışanları ve spor yapanlarıyla anılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Mardin'i spordaki başarılar ile tanıtmaya çalışıyoruz"





Balkan şampiyonu sporcu Helen Alakuş ise 10 yaşında başladığı wushuda 6 yılı geride bıraktığını söyledi.

Meraktan başladığı wushuda önemli başarılar elde ettiğini aktaran Alakuş, "Bizim evin yakınında salon açıldığını görünce merak ettim. Sonra ne olduğunu öğrendim ve bu spora başladım. Altı yıldır wushu ile ilgileniyorum. Türkiye'de birincilik ve üçüncülük derecelerim var. Balkan şampiyonluğunu da kazandım." dedi.

Zorlu arazi koşullarında rahat ve huzurlu bir şekilde idman yapabildiklerini anlatan Alakuş, şunları aktardı:

"Salonun yanı sıra idmanı bağ, bahçe ve tepelerde yapıyoruz. Sakin ortamda daha iyi çalışıyoruz. Her yerde güvenli bir şekilde antrenman yapabiliyoruz. Mardin'i spordaki başarılar ile tanıtmaya çalışıyoruz. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah onu da elde edeceğim."





- "Kampları doğal ortamlarda yapıyoruz"





Balkan üçüncüsü Eyyüp Cırık da 4 yıl önce başladığı bu sporda kısa sürede büyük başarı sağladığını belirtti.

Mardin'i milli takım formasıyla dünyada en güzel şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Cırık, "Kampları doğal ortamlarda yapıyoruz. Dağ tırmanışları yapıp, bahçelerde çalışıyoruz. Bu sayede vücudumuz daha dirençli oluyor. İnşallah madalyalar getireceğiz. Hedefimiz büyük." şeklinde konuştu.

Sporcu Furkan Öğdür de ilk hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu vurgulayarak "Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.