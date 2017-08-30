Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Dünya şampiyonu Fransız atlete saldırı

- 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fransız atlet Bosse, tatilini geçirdiği Batı Fransa'da saldırıya uğradı - Yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık ve yara oluşan şampiyon atlet, sezonu kapattığını duyurdu

Dünya şampiyonu Fransız atlete saldırı

ARCACHON (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da 8 Ağustos'ta yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre erkekler yarışını birincilikle tamamlayarak Fransa'ya şampiyonluğu taşıyan Pierre-Ambroise Bosse, tatilini geçirdiği Batı Fransa'da saldırıya uğradığını ve sezonu kapattığını açıkladı.

Şampiyon atlet, kişisel Facebook adresinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü bir gazinonun parkında saldırıya uğradığını belirtti.

Fransa'nın batısında bulunan Bordo yakınlarındaki Arcachon'da meydana gelen saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini aktaran Bosse, "3 kişinin vahşi saldırısına maruz kaldım. Saldırı, yüzümde çok sayıda kırığa, iş göremezlik raporuna ve tahmin edilemeyecek derecede moral bozukluğuna neden oldu." ifadesini kullandı.

Bosse, saldırıda aldığı yaralar nedeniyle kendisi için bugünden itibaren sezonun sona erdiğini söyledi.

Saldırganların olaydan sonra kayıplara karıştığını aktaran yerel Sud-Ouest gazetesi, pazar günü sabaha karşı bir gazinonun araç parkında meydana gelen olay hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Gazete, eğlence mekanından ayrılmak üzere olan Bosse'un fotoğraf çektirmek isteyen birkaç kişinin isteğini kabul ettiğini, çekim sonrasında aracına binen şampiyon atletin daha sonra aracından inerek kavgaya tutuştuğunu aktardı.

Gazete ayrıca saldırıya çok sayıda kişinin katıldığını ve saldırganların şampiyon atleti linç etmeye çalıştığını ileri sürdü.

İngiltere'de 4-13 Ağustos'ta düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Fransa adına yarışan Bosse, erkekler 800 metre yarışında 1.44.67'lik derecesiyle ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AtletizmFransaPierre-Ambroise Bosse
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5