Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Sosyal Hizmet Gününün 2021 Yılı için belirlenen teması “Ubuntu[1]: Ben, Biz Olduğumuz İçin Benim. Toplumsal Dayanışmanın ve Küresel Bağlılığın Güçlendirilmesi[2]” olarak belirlenmiştir.

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak bu tema kapsamında 17 Mart 2021 Çarşamba günü 13.30-16.00 saatleri arasında “Türkiye’de Kadın Kooperatifleri Kapsamında Toplumsal Dayanışma Pratikleri” temalı bir panel gerçekleştirilmiştir. Bu temanın seçilmesinin temel amacı, Kadın Kooperatiflerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile baş etmede ve kadınların güçlenmesinde önemli bir yerde durması, gerek kadınların bağımsız ve üretken bir birey olarak var olmasına gerekse toplumsal dayanışmaya yaptığı önemli katkıları ortaya koymaktır.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban Moderatörlüğünde gerçekleştirilen Panele, Kalkınma Atölyesi’nden Özgür Çetinkaya, Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi kurucusu Aysun Gökçe ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Bülent İlik katılmışlardır.

Çetinkaya; Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin gelişimi hakkında bilgi vermiş, 2000’li yıllardan sonra Kadın Kooperatiflerinin sayısal olarak arttığını ancak sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşandığını vurgulamıştır. Kadın Kooperatiflerinin sürdürülebilir ve etkili olması önündeki engellerin yetersiz sermaye, kooperatifçilik konusundaki eğitimin yetersiz olması ve desteğin yetersiz olması olduğunu belirtmiş ve bu alanda yapılacak çalışmaların öncelikle kooperatifçilik kavramının felsefesinin ne olduğunun kavranmasıyla başlanması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Gökçe, Soma’da yaşanan ve 301 kişinin ölümüne neden olan maden kazasından sonra özellikle kadınların yaşadığı sorunları azaltmak, kadınları güçlendirmek, onlara ekonomik ve psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla yola çıkan Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi hakkında bilgi vermiştir. Bu Kooperatif bünyesinde öncelikle ekonomik üretimle başlayan faaliyetlerin, okuma yazmada oya nakış, garsonluk gibi farklı yelpazeye ulaşan eğitimlerle desteklendiğini ifade etmiştir. Bu faaliyet ve eğitimlerin kadınların ekonomik ve bireysel olarak güçlenmesine, kendilerine ilişkin güvenlerinin yerine gelmesine, eş ve çocuklarıyla yaşadıkları ilişkilerde olumlu değişimlere yol açtığını özellikle vurgulamıştır. Şu anda 30’a yakın çalışanın olduğu Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi girişimi ve faaliyetleri sonrasında Soma’da yeni üç farklı Kadın Kooperatifinin daha kurulmasına öncülük ettiklerini belirtmiştir.

Dr. Bülent İlik ise konuşmasında Türkiye’de yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını, Türkiye’deki en önemli sorunların başında yoksulluk ve kadına yönelik şiddetin geldiğini, kadın alanını yalnızca şiddet üzerinden konuşmanın ise başka sorunlara yol açtığını bu nedenle Kadın Kooperatiflerinin kadının güçlenmesinde önemli bir yerde durduğunu belirtmiştir. Türkiye’de sürdürülebilir yoksullukla baş edebilmek için toplum bilimcilerin ve Sosyal Hizmet Uzmanları (SHU)'nın yeni çözümler üretmesi gerektiğini, sosyal hizmetin, yalnızca sosyal yardımlarla yürütülmeye çalışılırsa çok daha sorunlu yeni bir alan yaratılmış olacağını vurgulamıştır. Sürdürülebilir yoksulluğu değiştirmede Kadın Kooperatiflerine çok fazla gereksinim olduğunu, burada da örgütlenmenin büyük önem taşıdığını ifade etmiş bu nedenle de SHU’ların savunuculuk yapmasının gerekli olduğunu belirtmiştir.

Panele, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Türkiye’nin farklı illerinde yerel yönetimlerde çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve öğrenciler yoğun ilgi göstermişlerdir.