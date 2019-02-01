Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa Trabzon
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı

Dünya Sulak Alanlar Günü

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tabii sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin arttırılması konularında bakanlık olarak, su gibi aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz"

Dünya Sulak Alanlar Günü
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tabii sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin arttırılması konularında bakanlık olarak, su gibi aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya Sulak Alanlar Günü'nün, 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat'ta Türkiye'de dahil olmak üzere, Ramsar Sözleşmesi'ne üye 170 ülkede kutlandığını bildiren Pakdemirli, bu yılın temasının "Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği" olarak belirlendiğini vurguladı.

Pakdemirli, "Tabii sulak alanların korunması, kullanılması, potansiyellerinin artırılması konularında bakanlık olarak, su gibi aziz milletimizle birlikte daha hassas ve özenle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar GünüTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1