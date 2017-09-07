Dünya Tarihi Kentler Birliğinin temsilcileri Bursa'da

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gelecek yıl Bursa'da düzenlenecek Dünya Tarihi Kentler Birliğinin 16. konferansına yönelik yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Kyoto Belediye Başkan Yardımcısı Satoshi Uemura, Dünya Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Shigenori Shibata ile ÇEKÜL Vakfı ve Türkiye Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Metin Sözen'in katılımıyla, 2018'deki konferansa yönelik yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

"Küreselleşmenin Kültürler ve Yaşam Üzerindeki Etkileri" temasıyla gerçekleştirilecek konferansın yönetim kurulu toplantısında, Dünya Tarihi Kentler Birliğinin faaliyetleri de değerlendirildi.

Toplantının ardından kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen konuklar, şehri çok beğendiklerini belirtti.

- Birlik temsilcilerinden Altepe'ye ziyaret

Heyet, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi makamında ziyaret etti.

Konuklarına kenti tanıtan Altepe, Osmanlı'nın başkenti Bursa'nın hem tarihi hem kültürel hem de doğal güzelliklere sahip olduğunu, şehrin değerinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Bursa'nın "misafirperver bir kent" olduğunu ifade eden Altepe, Dünya Tarihi Kentler Birliğinin 16. konferansının çok iyi geçeceğine inandığını kaydetti.

Altepe, ziyaretin sonunda, konuklarına Bursa'ya özgü hediyeler verdi.