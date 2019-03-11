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Dünya tohum ticareti 86 milyar doları bulacak

- Ege Üniversitesi TOTEM Müdürü Prof. Dr. Hülya İlbi: - "Dünya tohum ticaretinin değeri 2017 yılı için 62 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, 2023 yılında 86 milyar dolar olması öngörülüyor"

Dünya tohum ticareti 86 milyar doları bulacak
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İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) Müdürü Prof. Dr. Hülya İlbi, "Dünya tohum ticaretinin değeri 2017 yılı için 62 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, 2023 yılında 86 milyar dolar olması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

İlbi, yaptığı yazılı açıklamada, TOTEM ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalının, Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek akademik birimi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için araştırmalar yaptıklarını, bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini, mühendis ve araştırmacılar yetiştirdiklerini vurgulayan İlbi, şunları kaydetti:

"Konusunda uzman, etkin ve güçlü akademik kadrosu ile TOTEM, sektöre destek vermeye devam ediyor. Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadır. Tarım sektörü içinde en önemli grubu da bitkisel üretim oluşturmaktadır. Bitkisel üretimde tohum, günümüzde sadece tarımsal bir girdi değil, aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek ekonomik değere sahip bir üründür. Dünya tohum ticaretinin değeri 2017 yılı için 62 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, 2023 yılında 86 milyar dolar olması öngörülmektedir. Türkiye 400 milyon dolar değerle sektörde yer almaktadır."

- "Yerli firmalar rekabet edebilecek durumda"

Dünya tohum pazarının çok uluslu firmaların elinde olduğunu aktaran İbli, bu şirketlerin, patent uygulamaları ve geliştirdikleri teknolojilerle piyasayı kontrol ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin tohumculuk faaliyetlerini 1983 yılına kadar kamu ağırlıklı yürüttüğünü belirten Prof. Dr. İbli, "Yerli tohumculuk, bu tarihten sonra yapılan bir dizi yasal düzenlemeyle özel sektör ağırlıklı bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin tohumculuk alanında yaşadığı bu değişimin sonucu sertifikalı tohumluk arzı ve kullanımında önemli artışlar sağlanmış, nitelikli ve çağdaş materyallerin üretime sokulması gerçekleştirilmiştir. Yerli firmalar Ar-Ge çalışmalarıyla uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek duruma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

TOTEM olarak Türk tohumculuk sektörüne bilimsel ve teknik destek sağladıklarını vurgulayan İlbi, merkezde 18 farklı analizin yapıldığını kaydetti.






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Ege ÜniversitesiTohumTotem
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