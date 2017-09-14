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Dünya Turizm Örgütünün yeni Genel Sekreteri Pololikaşvili oldu

- Gürcistanlı Pololikaşvili, Ocak 2018'de görevi mevcut Genel Sekreter Rıfai'den devralacak

Dünya Turizm Örgütünün yeni Genel Sekreteri Pololikaşvili oldu

ÇINGDU (AA) - Çin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'nda, Gürcistanlı Zürap Pololikaşvili'nin DTÖ Genel Sekreterliğine getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin Çıngdu kentindeki DTÖ Toplantısı'nda, örgütün başına geçecek yeni isim oylandı.

Oylama sonucunda, Gürcistanlı Pololikaşvili DTÖ Genel Sekreteri olarak belirlendi.

Pololikaşvili, Ocak 2018'de görevi mevcut Genel Sekreter Talep Rifai'den devralacak. Pololikaşvili böylece 1975'te kurulan örgütün 6. Genel Sekreteri olacak.

Rıfai, Türkiye'nin de kurucu üyeler arasında bulunduğu DTÖ'de, 2010'dan beri Genel Sekreterlik görevini yürütüyordu.

Zürap Pololikaşvili, geçen mayısta, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen DTÖ Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 6 aday arasından seçilerek yeni Genel Sekreter olarak belirlenmişti.

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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütüçin
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