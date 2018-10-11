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"Dünya Uzay Haftası" Eyüpsultan'da kutlandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı Simurg Birimi tarafından "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Uzay Haftası"...

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İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı Simurg Birimi tarafından "Dünya Uzay Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Dünya Uzay Haftası" sebebiyle Göktürk İmam Hatip Ortaokulu ve Alibeyköy Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 400 öğrenciye "Dünya Uzay Haftası ve Gelecek: Uzay Yolculuğu" başlıklı seminer verildi. Ayrıca, "Su Roketi" ve "Hubble Uzay Teleskobu Maketi" atölyeleri de düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da okullardaki seminerlere katılarak öğrencilerle sohbet etti.

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Astronom Dr. Korhan Yelkenci de Ali Kuşçu Uzay Evi'nde "Uzay Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını" adlı seminer verdi.

Etkinlik, "World Space Week Association" resmi web sitesindeki etkinlikler listesinde Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden etkinlikler arasında yer aldı.

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