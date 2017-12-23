"Dünya vicdanı paradan baskın çıktı"

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Atalay, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul edilmesine ilişkin, "Trump gerçekten delice bir karar aldı. Ama bu deliliğin faturası kendisine bir şekilde ödettirilecek. Dünya vicdanı paradan daha baskın çıktı. Dünya ABD'den daha büyüktür." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM tarihinde ilk kez ABD'nin bu kadar ülkenin tepkisiyle karşılaştığını ve ABD'ye güçlü bir cevap verdiğini belirterek, BM'deki oylama ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı tehditlerin küresel vicdanda ciddi bir tepki ile karşılandığını, oylamada çekimser kalan ülkelerin de ileride ezici çoğunluktan yana olabileceklerini ifade etti.

Atalay, ABD'nin dünya kamuoyu karşısında düştüğü yalnızlık halinin ülkenin iç gündeminde birinci madde olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:

"Bu sorgulanacak. Trump'ın zaten ciddi sıkıntıları vardı. Bu kararla bu sıkıntıların önü alınmayacak şekilde artacak demektir. Dolayısıyla hem ABD'nin şevkini kırdı, hem İsrail'in şevkini kırdı, moralini bozdu. Eş zamanlı, ABD'nin, daha doğrusu Trump'ın korkularını bir o kadar attırdı. Trump'ın yaptığı tehditler üzerine yıkılacak."

ABD'nin bugüne kadar safına çektiği ülkeleri maddi destekle yanında tutabildiğini kaydeden Atalay, "Desteklerini azalttıkları zaman parayı kesmekle tehdit ediyorsunuz. Kısacası, ABD'nin imajına çok ağır bir çizik vurdu bu. Bu burada kalmayacak. Bütün dünyada ABD'nin pozisyonunun tartışılacağı gibi, kendi içinde çok ciddi köklü, temelli tartışmaların başlangıcı olacak. Trump gerçekten delice bir karar aldı. Ama bu deliliğin faturası kendisine bir şekilde ödettirilecek. Dünya vicdanı paradan daha baskın çıktı. Dünya ABD'den daha büyüktür." ifadelerini kullandı.

Oylamadan sonra birçok ülke temsilcisinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik ettiğini aktaran Atalay, "Bu, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bir iradenin göstergesidir. Ciddi bir kararlılık gösterdi Türkiye. Bu şunu gösteriyor, iyilerin sayısı çok fazla. 128 ülke çok samimi bir şekilde Türkiye'nin çağrısına olumlu cevap verdi. Bu durum geleceğe dair umut verici. Kötülerin sayısı az. Gelecek adına buna baktığımızda iyimserliğimizin, umudumuzun arttığını söyleyebiliriz. Vicdan paradan büyüktür." diye konuştu.