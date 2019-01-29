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Dünya Yapboz Günü için en güzel puzzle’lar n11.com’da

- Çocuklar ve hobi sever büyüklerin vazgeçilmez eğlencesi yapbozlar n11.com’da satışa sunuluyor

Dünya Yapboz Günü için en güzel puzzle’lar n11.com’da
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İSTANBUL (AA) - Çocuklar ve hobi sever büyüklerin vazgeçilmez eğlencesi yapbozlar n11.com’da satışa sunuluyor. 29 Ocak Dünya Yapboz Günü’nü yeni bir puzzle ile kutlamak isteyenler n11.com’un Kitap, Müzik, Film, Oyun kategorisine geliyor.

n11.com açıklamasına göre, tarihi 1760 yılına dayanan yapbozlar çocuklar için hem eğitici hem de eğlendirici özellikler taşıyor.

Çocukların el becerilerini geliştirirken renkleri de öğrenmelerine destek olan yapbozlar n11.com’da satışa sunuluyor. Sabır, dikkat ve emek gerektiren oyunlardan olan yapbozlar çocukların sınıflama, sıralama, problem çözme ve analiz etme gibi kazanımlarına da destek oluyor.

Sadece çocuklara değil yetişkinlere de hitap eden yapbozlar 29 Ocak Dünya Yapboz Günü’nde hobi severleri bekliyor. Yetişkinler için zorlu ve 2000 parçadan oluşan yapbozlar ile çocuklar için kolay ve 200 parçadan oluşan çizgi film ve karikatürlü yapbozlar n11.com’da puzzle severleri bekliyor.

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Dünya Yapboz GünüN11.com
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