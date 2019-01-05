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Dünyaca ünlü lojistik şirketi Somali'ye seferlere başlıyor

- Lojistik devi Maersk, bir Türk şirketi tarafından yönetilen Mogadişu Limanı'na hizmet verecek

Dünyaca ünlü lojistik şirketi Somali'ye seferlere başlıyor
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ADDİS ABABA (AA) - Dünyanın en büyük deniz nakliye şirketlerinden Maersk'in, Somali'nin Mogadişu Limanı'na hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Mogadişu Liman İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada 130'dan fazla ülkeye nakliye hizmeti veren Maersk'in Mogadişu Limanı'nda çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Danimarka merkezli Maersk'in hizmete başlaması ülkemizin büyümekte olan ekonomisinin bir kanıtı ve Somali ile iş yapma konusunda dünya çevrelerinde olan ilginin açık bir göstergesi." ifadesi kullanıldı.

Bu adımın, dünyadaki diğer nakliye şirketlerini de teşvik etmesinin umulduğu, bunun, ülke ürünlerinin yurt dışına ihracı için de bir fırsat olduğu kaydedildi.

Ülke için uluslararası ticaretin can damarı olan Mogadişu Limanı'nı, Ekim 2014'ten bu yana Türk şirketi Albayrak AŞ işletiyor.

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Anahtar Kelimeler:
LimanMaerskMogadişuSomali
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