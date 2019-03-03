Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz de BiP'te

İSTANBUL (AA) - BiP ailesine dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz de katıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in 25 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği tüm operatörlere açık iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarını yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor.

ABD'de yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir üne ulaşan Mehmet Öz, BiP’teki "Dr Öz ve Ekibi" kanalında, sağlıklı yaşamın sırları ve beslenme önerilerini takipçileriyle paylaşıyor. 192 ülkede milyonlarca kullanıcısı olan BiP'in yeni kanalı, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce versiyonuyla da dikkati çekiyor.





- BiP'ten Mehmet Öz'e ulaşma imkânı





Barselona’da gerçekleşen GSMA kapsamında tanıtılan "Dr Öz ve Ekibi" ile BiP arasındaki iş birliği, yabancı ziyaretçilerden de büyük ilgi gördü. ABD’de 10 yıldır devam eden ve 100 ülkede yayınlanan TV programı "The Dr. Oz Show" ile dünyanın sağlık gündemine yön veren Mehmet Öz, BiP sayesinde tüm dünyadan kullanıcıların sağlıklı yaşamına rehberlik ediyor.

"Keşfet" kanalında yer alan "Dr Öz ve Ekibi", sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, ruh ve kalp sağlığı, fitness, güzellik gibi sağlıklı yaşama dair her alanda öneri ve bilgileri kullanıcılarla buluşturuyor. BiP kullanıcıları, Mehmet Öz’e sağlıklı yaşama dair tüm sorularını da buradan iletebiliyor. "Dr Öz ve Ekibi" BiP kanalı https://discover.bip.ai/open?oaid=27679 adresinden kolayca indirilebiliyor.

Mesajlaşma ve iletişim platformunun çok daha ötesinde bir hizmet sunan BiP’in "Keşfet" bölümünde, resmi kurum ve belediye hizmetlerinden nöbetçi eczane bilgilerine, hava durumundan bankacılık işlemlerine, faks göndermeden uçuş check-in işlemlerine kadar günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek 250’den fazla servis yer alıyor. Türkiye’nin yenilikçi iletişim ve yaşam platformu BiP, mesajlaşma ve sesli görüşme özelliklerinin yanı sıra HD kalitesiyle 10 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme imkanı da sunuyor.

BiP, 65 dil biliyor ve yazışmalarda anında çeviri yaparak iletişimi bambaşka bir boyuta taşıyor. BiP’ten ayrıca faks da gönderilebiliyor. Ayrıca, mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı şekilde, iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para transferi de yapılabiliyor. İkinci Numaram BiP’te özelliğiyle ise iki numara tek cihazda kullanılabiliyor.