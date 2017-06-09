Dünyaca ünlü Türk hekimi Prof. Dr. Ege için tören

ANKARA (AA) - Türkiye ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan ve dün 92 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Rıdvan Ege için tören düzenlendi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Prof. Dr. Ege'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, öğrencileri, arkadaşları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ege'nin kızı Prof. Dr. Ufuk Ege, törene katılanlara teşekkür etti. Babası hakkında söylenen güzel sözlerden onur duyduğunu belirten Ege, "Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nde babam Rıdvan Ege dört dörtlük bir şekilde tıp doktorlarımız tarafından bakılmıştır. Öğretim üyelerimiz ve çalışanlar onu sık sık ziyaret etmiştir. Bu konuda da teşekkürlerimi candan belirtmek isterim. Babam kurduğu her üniversiteyi, yazdığı her kitabı evladı olarak gördü. Aslında onun bir tane kızı ve benim ona verdiğim 3 torunu var ama şu anda görüyorum ki onun kızları, oğulları, torunları o kadar fazlaymış ki o kadar seviliyormuş ki. Minnetlerimi sunuyorum babama bakanlara ve onun hakkında güzel söz söyleyenlere." diye konuştu.

Törene katılan eski TBMM Başkanı Çiçek de konuşmasında, okuduğu bir kitaptan "İnsan dünyaya bir kere gelir adam gibi yaşamak için bir defa gelmek yeter." alıntısını yaparak, Prof. Dr. Ege'nin "adam" gibi yaşadığını, Türkiye'yi yurt içinde ve yurt dışında en güzel şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Çiçek, Prof. Dr. Ege'nin kendi için söylenen bütün güzel sözleri hak ettiğini belirterek, onu rahmetle, saygıyla andığını bildirdi.

Duygulu anların yaşandığı törenin ardından, Prof. Dr. Ege'nin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Kocatepe Camisi'ne götürüldü.