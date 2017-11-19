"Dünyada 28 milyon Ayla var"

İSTANBUL (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Uğur Yıldırım, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, "28 yıldır kutlanmasına ve bir sözleşmeyle korunma altında bulunmasına rağmen ne yazık ki çocuk hakları, savaş, istismar ve işkence gibi durumlarla yok sayılıyor. Son günlerde sinemalarda pek çok kişinin duygusal anlar yaşamasına neden olan Ayla gibi, 28 milyon çocuk savaş mağduru var ve bu çocukların yaklaşık 1 buçuk milyonu ülkemizde yaşıyor." dedi.

Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filmi konusuyla, savaş mağduru çocuklara bir kez daha dikkat çekildi. Devam eden savaşların ve iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde, bu durumdan en çok savunmasız durumda bulunan çocuklar etkileniyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Kasım'ın, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek maksadıyla 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi”ni imzaladığını da aktaran Yıldırım, “28 yıldır kutlanmasına ve bir sözleşmeyle korunma altında bulunmasına rağmen ne yazık ki çocuk hakları, savaş, istismar ve işkence gibi durumlarla yok sayılıyor. Son günlerde sinemalarda pek çok kişinin duygusal anlar yaşamasına neden olan Ayla gibi, 28 milyon çocuk savaş mağduru var ve bu çocukların yaklaşık 1 buçuk milyonu ülkemizde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "30-35 milyon mülteci çocuk var"

Yıldırım, dünya genelinde sürüp giden savaşlar nedeniyle çocukların hayatlarını kaybettiğini, sakat kaldığını ya da ailelerini kaybettiklerini kaydetti.

Daha iyi bir hayat için bombalardan kaçan çocukların bu sefer de denizlerde boğulduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bombalardan kaçarken denizlerde boğulup cesetleri kıyıya vuran çocukları tüm dünya gördü. Aylarca sadece medyada yazılıp, çizildi. Fakat bu çocukları korumak için tek bir somut adım dahi atılmadı. Dünya genelinde 65 milyon mülteci var ve bunların yarısı, yani 30-35 milyonunun çocuk olduğu tahmin ediliyor. Çocuklar hepimizin geleceğidir ve her çocuk sağlıklı, huzurlu, mutlu bir aile ortamında büyüme hakkına sahiptir. 20 Kasım gibi özellikle çocukların haklarının korunmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı bir güne rağmen, şu an özellikle Orta Doğu ve Afrika’da çocuklar, doğuştan gelen haklarına dahi sahip olamıyorlar. Mülteci durumuna düşüp, oraya buraya savrulup giden çocuklar yaşadıklarını dahi anlayamıyorlar. Hatta bu masum yavrular, tüm bu olumsuzlukların üzerine, zaman zaman ellerine silah tutuşturulup savaşmaya da zorlanıyorlar."

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle çocukların çok etkilendiğini dile getiren Yıldırım, "Komşumuz Suriye’de şu an büyük bir yangın var. Ve maalesef bugün bizi insanlığımızdan utandıracak çocuk istismarından bahsediyoruz. Suriye'de kayıtlara göre 21 bin 623 çocuk öldü ve bunun kayıtlara yansımayan bir tarafı da var. Suriye’de bugün kamplarda yaşayan ve gözünü savaşa açmış yüz binlerce çocuk bulunuyor. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak bu yıl Azez’de ‘Sınırsız Şenlik’ adıyla savaşın mağdur ettiği 10 bin çocukla buluştuk fakat orada sadece bir defter ve kaleme dahi muhtaç olan çocukları görünce olayın vahametini ne yazık ki daha fazla anladık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünyada 5-17 yaş arasında 151 milyon 6 yüz bin çocuk işçi var"

Yıldırım, 197 ülkeyle en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesi olma özelliğini taşıyan "Dünya Çocuk Hakları sözleşmesi"nin 28 yıldır her gün ihlal edildiğini aktararak, "Myanmar’da yaşanan insanlık krizinde de yine en çok zararı görenler çocuklar. 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar’dan kaçmış olan yaklaşık 582 bin Arakanlı'nın neredeyse yüzde 60’ının çocuklardan oluştuğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 340 bin çocuğun yarısı 5 yaş altında çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların birçoğu farklı yerlerdeki derme çatma kamplarda ve yerleşim yerlerinde zor ve sağlıksız koşullarda yaşıyor." diye konuştu.

Yıldırım, dünya üzerinde yaşayan çocukların özellikle iş gücü bakımından sömürüldüğünü de ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Dünyada 5-17 yaş arasında 151 milyon 6 yüz bin çocuk işçi var. Bunların 73 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor. Çalışan çocukların 72 milyonu yani yaklaşık yarısı Afrika’da, 62 milyonu Asya-Pasifik’te, 11 milyonu Amerika kıtasında, 6 milyonu Avrupa ve Orta Asya’da ve 1 milyonu da Arap devletlerinde. Çocuk işçilerin yüzde 77’si savaşların olduğu bölgelerde. Tarım sektörü çocuk emeğinin yüzde 71’ini istihdam ediyor; 108 milyon. Sanayide ise 18 milyon çocuk işçi çalışıyor. 4,3 milyon çocuk zorla çalıştırılıyor. Bunların 1 milyonu ticari cinsel sömürüye maruz durumda. 5-14 yaş arasındaki 115 milyon çalışan çocuğun yüzde 32’si hiçbir şekilde eğitim alamıyor."

UNICEF raporlarında yer alan verileri de paylaşan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki var olan eğilimlerin bugünkü gibi devam etmesi durumunda 2030 yılına kadar çoğu önlenebilir hastalıklar nedeniyle 69 milyon çocuk hayatını kaybetmiş, 167 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor ve 750 milyon kadın da henüz çocuk yaşta evlenmiş olacaktır. Geçtiğimiz on yıllarda sağlanan büyük ilerlemelere rağmen son veriler bize şu gerçekleri göstermektedir, 385 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde, 264 milyon çocuk ve genç okul dışında. Geçen yıl beş yaşından küçük 5 milyon 600 bin çocuk önlenebilir nedenler yüzünden yaşamını yitirdi."