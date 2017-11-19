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'Dünyada 28 milyon Ayla var'

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Yıldırım, "Çocuk hakları, savaş, istismar ve işkence gibi durumlarla yok sayılıyor. 'Ayla' gibi, 28 milyon çocuk savaş mağduru var ve bu çocukların yaklaşık 1 buçuk milyonu ülkemizde yaşıyor." dedi.

'Dünyada 28 milyon Ayla var'

İSTANBUL (AA) - İsmail Özdemir - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Uğur Yıldırım, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, "28 yıldır kutlanmasına ve bir sözleşmeyle korunma altında bulunmasına rağmen ne yazık ki çocuk hakları, savaş, istismar ve işkence gibi durumlarla yok sayılıyor. Son günlerde sinemalarda pek çok kişinin duygusal anlar yaşamasına neden olan Ayla gibi, 28 milyon çocuk savaş mağduru var ve bu çocukların yaklaşık 1 buçuk milyonu ülkemizde yaşıyor." dedi.

Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filmi konusuyla, savaş mağduru çocuklara bir kez daha dikkat çekildi. Devam eden savaşların ve iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde, bu durumdan en çok savunmasız durumda bulunan çocuklar etkileniyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Kasım'ın, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek maksadıyla 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi”ni imzaladığını da aktaran Yıldırım, “28 yıldır kutlanmasına ve bir sözleşmeyle korunma altında bulunmasına rağmen ne yazık ki çocuk hakları, savaş, istismar ve işkence gibi durumlarla yok sayılıyor. Son günlerde sinemalarda pek çok kişinin duygusal anlar yaşamasına neden olan Ayla gibi, 28 milyon çocuk savaş mağduru var ve bu çocukların yaklaşık 1 buçuk milyonu ülkemizde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"30-35 milyon mülteci çocuk var"

Yıldırım, dünya genelinde sürüp giden savaşlar nedeniyle çocukların hayatlarını kaybettiğini, sakat kaldığını ya da ailelerini kaybettiklerini kaydetti.

Daha iyi bir hayat için bombalardan kaçan çocukların bu sefer de denizlerde boğulduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bombalardan kaçarken denizlerde boğulup cesetleri kıyıya vuran çocukları tüm dünya gördü. Aylarca sadece medyada yazılıp, çizildi. Fakat bu çocukları korumak için tek bir somut adım dahi atılmadı. Dünya genelinde 65 milyon mülteci var ve bunların yarısı, yani 30-35 milyonunun çocuk olduğu tahmin ediliyor. Çocuklar hepimizin geleceğidir ve her çocuk sağlıklı, huzurlu, mutlu bir aile ortamında büyüme hakkına sahiptir. 20 Kasım gibi özellikle çocukların haklarının korunmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı bir güne rağmen, şu an özellikle Orta Doğu ve Afrika’da çocuklar, doğuştan gelen haklarına dahi sahip olamıyorlar. Mülteci durumuna düşüp, oraya buraya savrulup giden çocuklar yaşadıklarını dahi anlayamıyorlar. Hatta bu masum yavrular, tüm bu olumsuzlukların üzerine, zaman zaman ellerine silah tutuşturulup savaşmaya da zorlanıyorlar."

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