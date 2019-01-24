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Dünyada her yıl 62 milyar dolarlık elektronik atık üretiliyor

- Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, küresel elektronik atık üretiminin yıllık değeri 62 milyar dolar - Dünyada her yıl üretilen elektronik atık miktarı 50 milyon ton olurken, bu rakamın 2050'de 120 milyon tona yükselmesi bekleniyor

Dünyada her yıl 62 milyar dolarlık elektronik atık üretiliyor
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DAVOS (AA) - Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Birleşmiş Milletler (BM) E-Atık Koalisyonu tarafından hazırlanan "Elektronikte Yeni Bir Dairesel Vizyon" raporuna göre, dünyada her yıl 62 milyar dolar değerinde elektronik atık üretiliyor.

Rapor, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklandı.

Raporda, dünyada her yıl üretilen elektronik atık miktarının 50 milyon ton olduğu, bu rakamın 2050'de 120 milyon tona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Küresel elektronik atık üretiminin yıllık değerinin 62 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, bunun üretilen toplam gümüş madeninin yıllık değerinin 3 katından fazla olduğu bildirildi.

Raporda, yıllık üretilen 50 milyon ton elektronik atığın, bugüne kadar üretilen bütün ticari uçakların ağırlığından daha fazla olduğu belirtilerek, "Halkın gittikçe artan bu küresel zorluk ve fırsat konusunda daha fazla şey öğrenmesi gerekiyor." denildi.

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