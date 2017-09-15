KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, "Amerika, Hindistan ve Singapur gibi ülkeler sağlık turizminde ön sırada. Fiziki olanaklar ve yetişmiş insan gücü olarak daha kaliteli bir konumdayız. Hem gelen hasta sayısı hem de elde edilen gelir anlamında biz de inşallah dünyada sağlık turizminde ilk 5'e gireceğiz." dedi.

Yazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizminin stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Dünyada sağlık turizmi için yaklaşık 20 milyon insanın hareket ettiğini dile getiren Yazan, Türkiye'ye geçen yıl 800 bin hastanın geldiğini anımsattı.

Yazan, sektörün 100 milyar doları aşan cirosunun bulunduğunu, 2023'e kadar sağlık turizminde dünyada yüzde 5'i aşan paya sahip olmayı hedeflediklerini anlattı.

Yazan, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan üzücü olaylara kadar bu hedefi yakalamıştık. Geçen yıl gelen 800 bin hastanın içerisinde saç ekimi ve estetik ameliyat yaptıranların yanı sıra organ nakli ve kanser tedavisi için gelenler de var. Geçen yıl yaklaşık 120 bin kişi saç ekimi, yaklaşık 60 bin kişi de estetik ameliyat için bizi tercih etti. Türkiye'nin birçok ülkeye göre daha ekonomik, güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir olması tercih sebepleri arasında." değerlendirmesinde bulundu.

- "Maliyet olarak daha ekonomik durumdayız"

Türkiye'ye her yıl yaklaşık 40 milyon turistin geldiğini ifade eden Yazan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika, Hindistan ve Singapur gibi ülkeler sağlık turizminde ön sırada. Fiziki olanaklar ve yetişmiş insan gücü olarak daha kaliteli bir konumdayız. Hem gelen hasta sayısı hem de elde edilen gelir anlamında biz de inşallah dünyada sağlık turizminde ilk 5'e gireceğiz. ABD'de 90 bin dolara yapılan karaciğer nakli bizde 15 bin dolar civarında. Yani maliyet olarak daha ekonomik durumdayız. Uçakla 3,5-4 saatlik mesafemizde 1,5 milyar insan yaşıyor. Bu da hitap ettiğimiz kitlenin büyüklüğünü gösteriyor."

Yazan, sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen hasta sayısını 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Yazgan, "Önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen hasta sayısını 4 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Fransa, Amerika, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden bile daha güvenli. Bu yıl 850 bin civarında hastanın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl, arzu ettikleri düzeyde olmasa da sektörden aldıkları payın kısmen büyüdüğünü anlatan Yazan, "Kötü olacak, geriye gideceğiz' tahminlerine rağmen bu tabloyu yakaladık. Bunda ilk başta Cumhurbaşkanımızın ve özel teşebbüslerin de katkısı var." dedi.

Sağlık turizmi için en çok hastanın Orta Doğu ülkelerinden geldiğine işaret eden Yazan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saç ekimi, yaşlı bakımı, termal turizm, organ nakli ve kanser tedavisinde Rusya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden daha iyi konuma geleceğiz. Kamu ve özel sektör çalışmalarını yoğunlaştırdı. Devletimiz bununla ilgili yasal düzenlemeleri yaptı. Biz de işin mutfağında olan derneklerimizle sahada yaşadığımız sıkıntıların çözümü içerisindeyiz."