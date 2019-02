Dünyadaki lüks hazır ofisleri kadınlar yönetiyor

Avustralya’dan başlayarak, dünyanın 23 ülkesinde, 54 şehir ve 160 seçkin lokasyona yayılan hazır ofis ve esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp, 2019 yılı itibariyle yaklaşık bin iki yüz çalışanının yüzde 82’sini kadınların oluşturduğunu açıkladı. Özellikle kadınların detaylara yaklaşımı ve estetik anlayışını çalışma alanlarına yansıttığını belirten Servcorp yetkilileri kadınların en ufak ayrıntıları bile gözden kaçırmadığını vurguluyor. Firma, giriş pozisyonundan kariyerine başlayan çalışanlarını eğitim ve pratik iş uygulamaları ile geliştirerek sıklıkla satış ve yönetim pozisyonlarına terfi ettiriyor. Bu sayede dünya genelindeki ofislerinde görev yapan genel yönetim kadrosunun hemen tamamı müşteri hizmetleri, resepsiyon veya sekreter pozisyonundan yükselmiş kişilerden oluşuyor. Önü açık kariyer fırsatları ile donatılan Servcorp’un kadın çalışanların oranının bu denli yüksek olması, kadın çalışanların detaylara verdikleri önem ve kadının estetik zevkini ofislere yansıtabilmelerinden kaynaklanıyor.



Servcorp, Kadın Mükemmeliyetçiliğine ve Titizliğine İnanıyor



Dünya çapında 40 binden fazla müşterisini profesyonel ofis destek hizmetleri ile buluşturan Servcorp, esnek çalışma alanları sektörünün kaliteyi yükselten, standartları belirleyen üstün hizmet anlayışını daha çok kadınların düşünebileceği ayrıntılarla ve kadınların göstereceği titizlikle ele alıyor. Networkündeki müşterileri ile yüksek oranda etkileşim içinde bulunan Servcorp’un müşterileri için gerçekleştirdiği etkinliklerinde de en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş detaylarla kadın mükemmeliyetçiliği hissedilebiliyor.



Detaylar Kadınların Gözünden Kaçmıyor



Ofislerin sadece çalışma alanları değil yaşam ve motivasyon alanları olmasına yönelik düzenlenmesi gibi detayların yanı sıra bitkilerin yapraklarının tozunun her gün düzeli olarak alınmasından tutun, kullanılan ofis mobilyalarının konforlu ve rahat olması, yaşam alanlarında önemli ressamları fırçasından çıkmış yağlı boya tabloların kullanılması ve özel olarak yurtdışından getirilen halıların tercih edilmesine dek Servcorp ofislerdeki tüm detaylar kadınlar tarafından hayata geçiriliyor.



Servcorp ofislerinde, özenli bakış açıları, üretkenlikleri, takım çalışmasına yatkınlıkları, iletişim yeteneği, empati kabiliyeti yüksek olan kadınlar, detaylara hâkimiyetleriyle uluslararası dev şirketlere hizmet veren dünya ofislerini yönetiyorlar.



Türkiye’de Servcorp Bünyesinde Başladığı İş Hayatında Ülke Direktörlüğüne Yükselen İlk Kadın!



2010 yılında Türkiye hazır ofis pazarına giriş yapan Servcorp ile kariyerine şirketin yüzü, yani resepsiyonisti olarak başlayan Damla Özgönül, geçen zaman içerisinde asistanlık, ekip liderliği, şube yöneticiliği gibi pozisyonlarda bulunarak kariyer basamaklarını adım adım çıktı. Özgönül, kadın çalışanlara kariyer yolculuklarında ilham verebilmek adına, çalışanlarına yeter ki öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye açık olunması, isteyince her şeyin olabileceğinin mümkün olduğunu her fırsatta hatırlatıyor. Servcorp’un çalışanlarına verdiği değer ile yurt dışındaki birçok Servcorp ofisinde de kısa süreli çalışmalara katılan Özgönül, yönettiği şubelerde gösterdiği, kanıtlanmış başarılar neticesinde 3 yıldan beridir Türkiye operasyonlarının başında yer alıyor.