DÜNYANIN ARICISI BU KONGREDE OLACAK

24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan 47. Apimondia – Uluslararası Arıcılık Kongresi (APIMONDIA 2022) için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünyanın en büyük arıcılık kongresi olarak geçen APIMONDIA, bu yıl da arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK’ları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dünya Arıcılar Birliği (Apimondia) organizasyonu ile düzenlenecek kongre Türkiye Arıcılar Birliği’nin desteği ve Bee’o Propolis’in Gümüş Sponsorluğu’nda düzenlenecek. Arıcılık konusunda yaptığı farkındalık çalışmaları ses getiren Güvenilir Ürün Platformu ise kongrede yerini alacak.

Apiterapi, arı biyolojisi, arıcılık sektörünün ekonomisi, arıcılık teknolojisi, arı ürünlerinde kalite ve daha birçok konuda sunumların yapılacağı kongre sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgisini çekiyor. Kongrenin Türkiye açısından önemi hakkında konuşan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı: “İki yılda bir düzenlenen APIMONDIA Kongresi’nde yer almaktan çok mutluyuz. Dünyada arıcılık sektörüne dair son teknolojik ve akademik bilgilerin paylaşıldığı bu prestijli kongre sayesinde arıcılık sektörüne yön veren firmalarla bir araya geliyor, ortak çalışmalar yürütüyor, Türkiye’deki arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki arılar ve arıcılık ekosistem ve yeşil bitki örtüsünün sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Arılar, özellikle bal arıları (Apis mellifera L.) besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin polinayonuna (tozlaşma) ve ürün artışına da katkı sağlamaktadır. FAO verilerine göre; dünya nüfusunun %90’nın beslendiği 100 ürün arılar tarafından tozlaştırılmaktadır. Ayrıca ekosistemi dengeleyen arılar ve benzer tozlayıcılar, dünya çapında mahsul üretiminin %35’ini etkilemektedir. Dolayısıyla arılar olmazsa, bitki olmaz, canlı olmaz, insan olmaz. Ünlü fizikçi Albert Einstein’ında dediği gibi;” Arılar olmasa insanlık anca 4 yıl yaşayabilir. Arılar yok olursa; tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz. Biz de ekosistemin devamlılığı için arıcılık sektörünü ve arıcılarımızı önemsiyoruz. Yaşanan iklim değişiklikleri, pestisit kalıntıları, zirai ilaç kullanımı arılar için ciddi bir risk arz etmektedir. Bizlerde bu olumsuzlukları düşünerek arı ölümlerini önlememiz ve Dünya meyve ve sebze üretiminin devamlılığını sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Tarımın, meyve, sebze, tahıl ve bakliyat üretiminin arılar olmadan yapılamayacağının ve insanlığın devamının da arılara bağlı olduğunun farkındayız. Unutmayın ki ‘‘Arı varsa, hayat var!’’ “ dedi.