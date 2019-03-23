Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin food istanbul dünya
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi

Dünyanın dört bir yanından diş hekimliği öğrencileri Yeditepe'de buluştu

- Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası ve 8. Ulusal YUDSA Kongresi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde yapıldı

Dünyanın dört bir yanından diş hekimliği öğrencileri Yeditepe'de buluştu
banner17

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası ve 8. Ulusal YUDSA Kongresi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin birbirinden iddialı bilimsel çalışmalarıyla yer aldığı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi’nin 8’incisi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde yapıldı.

Kongre bu yıl, İngiltere, Makedonya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Fransa, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeden, yaklaşık 300 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen kongrede tüm dünyadan araştırmalar yer aldı. 16 farklı araştırmacının sözlü sunum, 11 araştırmacının da poster sunumu yaptığı kongrede, sözlü sunumda birinci ve üçüncü Türkiye’den katılan öğrenci grupları, ikinci ise Bosna Hersek’ten katılan grup oldu. Poster sunumunda birinci ve üçüncünün İran, ikincinin ise Türkiye’den katılan öğrenci gruplarının olduğu kongrede, dereceye girenlere ödül verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun da (TÜBİTAK) desteklediği kongrede, İdealdent, Oral-B, Paşa Dental, Quintessence, Signal Altın sponsor olarak, Gsk, Colgate, Sirona, Zhermarck standart sponsor olarak yer aldı.

Kongreye katılanlar arasından çekilen kurayla belirlenen öğrenciler implant workshopuna katılmaya hak kazandı. Bilimsel programın yanı sıra öğrenciler, sosyal etkinliklerde de bir araya geldi.

Kongrede konuşmacı olarak, Palermo Üniversitesi’nden Dr. Vincenzo Ippolito, Detroit Mercy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mazen Tamimi, Karolinska Institutet’den Prof. Dr. Nagihan Bostancı, Portelegre Üniversitesin’den Prof. Dr. Mario Rui Arujo, Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Moustafa Aboushelib, King’s College’dan Dr. Marco Mazevet ve Duygusal Zeka, Beden Dili-Mikro İfadeler Uzmanı, ünlü eğitmen Erdem Ercan yer aldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yeditepe üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5