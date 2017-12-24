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Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı

- Çin'in yerli üretim AG600 amfibik uçağı, yangın söndürme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak

Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı

PEKİN (AA) - Çin'in yerli üretimi, dünyanın en büyük amfibik uçağı AG600 ilk uçuşunu yaptı.

Şinhua ajansının haberine göre AG600, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Cuhay kentinde Cinvan Havaalanı’ndan yerel saatle 09.38’de havalandı.

Yaklaşık bir saat süren uçuş boyunca uçakta temel kontrol performansı, uçaktaki sistemlerin birincil testleri gibi daha önceden programlanan testler gerçekleştirildi.

Uzunluğu 37, kanat açıklığı ise 39 metreyi bulan uçak, yangın söndürme, ulaşım ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak.

Büyüklük açısından Boeing 737’ye benzeyen, dünyanın en büyük amfibik uçağı AG600, havada saatte 500 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 50 mürettebat taşıyor.

Yaklaşık 20 saniyede denizden 12 ton su depolayabilen uçağın azami kalkış ağırlığı ise 53,5 ton.

Çin Havacılık Endüstri Şirketi (AVIC) tarafından tasarlanan AG600’ün üretimi geçen yıl temmuz ayında tamamlanmıştı.

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