Dünyanın en büyük batık uçağında AA'nın 97. yılı kutlandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalış eğitmenleri Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla dünyanın en büyük batık uçağına dalış gerçekleştirdi.

Kuşadası açıklarında hem dalış turizmini canlandırmak hem de resif gibi kullanılmak üzere batırılan yaklaşık 20 metre derinlikte bulunan Airbus A300 uçağına dalış yapan eğitmenler, uçak içerisinde ve dışında "Anadolu Ajansı'nın 97. yılını kutluyoruz" pankartını açtı.

Eğitmenlerden Tolga Pat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı sezonunun açıldığını, ilçede hem yerli hem de yabancı turistlere Kuşadası'nın su altı dünyasını tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu sezonun iyi geçeceğini düşündüğünü aktaran Pat, "Sezonun ilk dalışını Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla batık uçağa yaptık. Biz de Anadolu Ajansının kuruluşunu farklı bir şekilde kutlamak istedik. Uçağın hem dışında hem de içerisinde pankart açarak kutladık. Anadolu Ajansının gerek ulusal gerekse uluslararası arenada yaptığı haberlerle turizme olan katkısından dolayı böyle bir teşekkür etmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Suyun bulanık olmasından dolayı uçağın içinin tam olarak görülemediğini aktaran Pat, "Hem Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya böyle bir ajansı ülkemize kazandırdığı hem de Anadolu Ajansı çalışanlarına üstün gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.



