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"Dünyanın en güçlü uçağı" Airbus A350-1000 Katar'da

- Katar Havayolları bünyesinde hizmet verecek uçak, başkent Doha'ya ulaştı

DOHA (AA) - Dünyanın en büyük ve güçlü ticari uçağı Airbus A350-1000 için Katar Havayollarında hizmete başlamak üzere geldiği başkent Doha'da karşılama töreni yapıldı.

Dünya genelinde bu uçağı ilk kez kullanacak Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir, törende yaptığı konuşmada, Katar Havayollarının 5 yıl içinde 41 uçak daha almak istediğini, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 45-50'ye çıkarılabileceğini söyledi.

Katar Havayollarının gelecek üç ayda Airbus A350-1000'in dünyadaki ilk ve tek kullanıcısı olacağını vurgulayan Bakir, aynı model ikinci bir uçağın daha teslim alınacağını duyurdu ancak tarih vermedi.

Katar'ın, söz konusu uçağı Doha'dan Londra'ya düzenlenen seferlerde kullanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Airbus A350-1000Katar
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