Dünyanın en güzel aşk şarkıları Gamze Cizreli yorumuyla Kiss FM’de!

Cizreli’nin aşk, hayaller ve romantizm temalı eşsiz müzik seçkisi ve keyifli anekdotlarıyla zenginleşen Big Love, her hafta Pazar günleri, saat 10.00 ile 12.00 arasında yayınlanarak Türkiye ve dünyadaki tüm Kiss FM dinleyicileriyle buluşuyor. Şimdiden kendine özgü dinleyici kitlesini yaratan Big Love, BigChefs’in yurt içi ve yurt dışındaki 64 şubesinde de yayınlanarak misafirlerin yeme-içme deneyimine de eşlik ediyor.

Türk ve dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerine kendine has yorumunu katan BigChefs’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 91.6 frekansında yayın yapan Kiss FM İstanbul’da yepyeni bir programla dinleyicilere sesleniyor.

“Big Love” isimli radyo programıyla Kiss FM’in dinlendiği her mekâna konuk olan Gamze Cizreli, her hafta Pazar sabahları, 10.00 ile 12.00 arasında, iki saat boyunca dünyanın en güzel aşk şarkılarıyla dinleyicilerin hafta sonu keyfine eşlik ediyor.

Hem Türkiye hem de yurt dışında “Big Love” keyfi

Cizreli’nin aşk, hayaller ve romantizm dolu eşsiz müzik seçkisi ve keyifli anekdotlarıyla zenginleşen Big Love, Kiss FM 91.6 İstanbul frekansının yanı sıra Karnaval.com adresinden de global arenadaki dinleyicilerle buluşuyor. BigChefs sponsorluğunda hayata geçen BigLove, 8’i yurt dışında olmak üzere 64 restoranıyla hizmet veren markanın tüm şubelerinde yayınlanarak yıl boyunca BigChefs’leri ziyaret eden 7 milyon misafire müzikle dopdolu bir yeme-içme deneyimi sunuyor.

“Big Love” kardeş frekans Kiss Türk’te de yayınlanacak

“Big Love” ile kısa sürede sadık bir dinleyici kitlesi edinen Gamze Cizreli, çok yakında Kiss FM’in kardeş radyosu Kiss Türk’te de DJ’lik yaparak Türkçe müzik tutkunlarına da keyifli saatler yaşatacak.

1994 yılında Cüneyt Ortan tarafından kurulan ve star DJ’leri ile 2003 yılına kadar Türkiye’nin en çok dinlenen yabancı müzik radyolarından biri haline gelen Kiss FM, 2017’de onlarca dijital platformda yayına girdi. 2020 yılında ise yeniden yapılanarak İstanbul’da 91.6 frekansından karasal yayına geçti. Yeni çağın dinamiklerine ayak uydurarak, deneyimli ekibi ile dijital ortamda yepyeni programlar sunan Kiss FM, 2020 yılında kardeş radyosu Kiss Türk’ü de Karnaval.com platformuna taşıdı. Kiss FM ve Kiss Türk radyoları, Karnaval App ve Karnaval.com aracılığıyla tüm dünyada yayınlanmakta.

Dünyanın en çok bilinen, en yaygın radyo markalarından biri olan ve birçok ülkede yayın yapan Kiss FM radyoları, yayın yaptığı her ülkede en çok dinlenen radyolar arasındaki yerini koruyor.