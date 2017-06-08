ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Erzurum Şehir Hastanesi nihayetinde bin 500 yataklı bir proje oluyor. Yetiştirdiğimiz uzmanlar, kullandığımız ekipman ve her türlü tıbbi cihazla burası bir referans merkezi. Dünyanın en mükemmel hastanelerinden birini yapıyoruz." dedi.

Bakan Akdağ, yapımı süren Erzurum Şehir Hastanesi inşaatını inceleyerek, müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, Erzurum'da bin civarında işçinin, teknik elemanın çalıştığı müthiş bir projenin yükseldiğini söyledi.

"Şehir hastanesi, mevcut Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile de birlikte kullanılacak." diyen Akdağ, şöyle devam etti:

"Erzurum Şehir Hastanesi nihayetinde bin 500 yataklı bir proje oluyor. Yetiştirdiğimiz uzmanlar, kullandığımız ekipman ve her türlü tıbbi cihazla burası bir referans merkezi. Dünyanın en mükemmel hastanelerinden birini yapıyoruz. Binanın yapısında deprem izolatörleri var. Bunun anlamı, ekipler bir deprem zamanında, ameliyathanede hastanın ameliyatına devam edebilecek. Çünkü Allah'ın izniyle binada bir kırılma, bükülme, eğilme hiç olmayacak."

Hastanelerde deprem güvenliği sistemini çok önemsediklerini vurgulayan Akdağ, deprem riski bulunan bölgelerde hastaneleri bu sistemle yaptıklarını anlattı.

Akdağ, "Erzurum Şehir Hastanesinde 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkımız var. Camiden spor alanına varana kadar tam bir külliye şeklinde tanzim edilmiş durumda. İnşallah bütün dünyaya örnek, mükemmel bir proje yükseliyor. 2017'nin bitimine yetiştirmeye çalışıyoruz. 2018 yılında bu mükemmel hizmet alanı, bütün vatandaşlarımıza, Doğu Anadolu'ya ve komşu ülkelere hizmet eder hale gelecek." diye konuştu.

İncelemeleri sırasında Bakan Akdağ'a, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı eşlik etti.

- 3 bin vatandaşla iftar

Akdağ, daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen Ahde Vefa İftar Programı'na katıldı.

Yaklaşık 3 bin vatandaşla yaptığı iftar öncesinde konuşan Akdağ, güzel Türkiye'de huzur içinde yaşamanın kıymetinin bilinmesini istedi.

Somali ve Yemen'de büyük felaketler yaşandığını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'i idrak ederken kardeşlerimiz İslam coğrafyasında büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Allah'ın verdiği nimetlere bir yandan şükür edelim, bir taraftan kardeşlerimiz için dua edelim. Biz ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama İslam coğrafyasında gerçekten çok sıkıntı çeken kardeşimiz var. Rabb'im onların hepsine kolaylık versin. Cenabıhak, başta milletimizi ve bütün İslam alemini zalimlerden muhafaza eylesin. Bu zalimliği insanımıza tatbik etmeye çalışan bütün terör guruplarına karşı mücadelemiz mükemmel bir biçimde devam ediyor. Biz burada iftar yaparken şu an Türkiye'nin dağlarında, Suriye'de bizim için nöbet bekleyen, bizim için silahı omzunda bekleyen, belki çatışma içinde olan kardeşlerimiz var. Rabb'im onların hepsinden razı olsun, onlara kolaylık versin."