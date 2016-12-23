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Dünyanın en yaşlı gorili 60 yaşına girdi

ANKARA (AA) - Dünyanın en yaşlı dişi gorili Colo'nun, 60. yaş günü partiyle kutlandı.Bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ilk goril olan Colo, 60 yaşına girerek, dünyanın en yaşlı gorili olma ünvanını aldı.ABD'nin Ohio eyaletindeki...

Dünyanın en yaşlı gorili 60 yaşına girdi

ANKARA (AA) - Dünyanın en yaşlı dişi gorili Colo'nun, 60. yaş günü partiyle kutlandı.

Bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ilk goril olan Colo, 60 yaşına girerek, dünyanın en yaşlı gorili olma ünvanını aldı.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Colo'nun üç çocuğu, 16 torunu ve 12 torunun çocuğu bulunuyor.

Colo'ya doğum gününde domatesli ve elmalı pasta verildi.

Uzmanlar, yakın zaman önce tümör operasyonu geçiren gorilin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bilinen en yaşlı erkek goril olan 55 yaşındaki Ozzie, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ColoColumbus Hayvanat Bahçesi Ve Akvaryumu
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