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"Dünyanın havası" Türkiye'de konuşulacak

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uluslararası etkinliğini artırmak amacıyla gelecek yıl meteorolojik ölçüm ve hava tahmini alanındaki pek çok zirvenin Türkiye'de toplanmasını sağlayacak - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Ülkemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında meteoroloji alanındaki bir dizi önemli toplantı kurumumuz ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenecek"

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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, diplomatik atak gerçekleştirerek uluslararası meteoroloji örgütlerinin önemli toplantılarının Türkiye'de yapılması için adımlar attı. Dünyanın havasına ilişkin stratejik kararlar, Türkiye'deki organizasyonlarda alınacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bu ay başında sayısal hava tahmin modelleri geliştiren Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi (ECMWF) ile Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) konsey toplantılarına katıldı.

Kurumun yürüttüğü çalışmalarla yine bu ay İngiltere'de gerçekleştirilen ECMWF Konseyi toplantısında, Türkiye'nin Finans Komitesinde Güneydoğu Avrupa Grubu ülkelerini temsil etmesine karar verildi.

- İstanbul'da üç ayrı etkinlik

Hırvatistan'da geçen ay gerçekleştirilen Avrupa Sınırlı Alan Hava Tahmin Konsorsiyumu (ALADIN) Genel Kurulunda, 2019 yılındaki toplantının Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Türkiye, ALADIN Genel Kurulu ile birlikte bir diğer Avrupa sınırlı alan hava tahmin grubu HIRLAM Genel Kuruluna da ev sahipliği yapacak. İki gün sürmesi planlanan toplantılara 26 ülkeden meteoroloji genel müdürleri başkanlığındaki heyetlerin katılması öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler'in hava, su ve iklim konularındaki yetkili ihtisas kuruluşu Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Servisleri Kurulu Yönetim Komitesi toplantısının da İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararı verildi. WMO Entegre Küresel Gözlem Sistemi (WIGOS) Avrupa toplantısı 2019'da İstanbul'da düzenlenecek bir başka organizasyon olacak.

- Ankara'da iki ayrı çalıştay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kalibrasyon Merkezi, WMO tarafından Avrupa bölgesi için Bölgesel Kalibrasyon Merkezi olarak tanındı. Bu çerçevede WMO Bölgesel Gözlem Sistemleri Merkezleri Çalıştayı'nın da Ankara'da yapılması planlanıyor. Çalıştay, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı'nın ilk Genel Kurmay Başkanlığı olan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan tarihi binanın da bulunduğu Keçiören yerleşkesinde düzenlenecek.

WMO, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve ABD Uluslararası Yardım Kurumu tarafından yapılacak "Uluslararası İklim Değişkenliği ve Tahminleri Çalıştayı"nın adresi de Ankara olacak.

- Antalya'da sel çalıştayı

Dünya genelinde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulmasına yönelik WMO kararı sonrasında oluşturulan Güney Doğu Avrupa Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile Karadeniz ve Orta Doğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin bölgesel merkezi olarak da Türkiye seçildi. Bu çerçevede Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Küresel Sel-Taşkın Çalıştayı dünya genelinde 200 kadar uzmanın katılımıyla Antalya'da düzenlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, göreve geldiği günden itibaren, alanında düzenlenen uluslararası toplantılarda Türkiye'yi temsil etmeye gayret gösterdiğini ve ülkenin görünürlüğünü, temsil ettiği her platformda artırmaya çalıştığını söyledi. Katıldığı uluslararası toplantıların Türkiye'de düzenlenmesi için bir dizi çalışma yürüttüğünü belirten Coşkun, "Ülkemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında meteoroloji alanındaki bir dizi önemli toplantı kurumumuz ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenecek." dedi.

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