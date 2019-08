Hotels.com™, dünyanın ilk’ yarı yarıya otel odası olan So Extra So Chic- 'Çok Ekstra Çok Şık'ın tanıtımını yaptı: So Extra So Chic kelimenin tam anlamıyla ortadan ikiye bölünmüş ve yarısı süper maksimalist ve yarısı süper minimalist bir oda. Artık, yatağın hangi tarafını istediğinize dair kavga etmek için geçerli bir sebebiniz var...



Hotels.com, The Curtain Hotel, Londra'da bu benzersiz süiti yaratmak için Katy Perry ve Mariah Carey'nin ikonik görünümlerinin aldığı beğenilerin arkasındaki 'çok ekstra' stil dinamosu Johnny Wujek ve 'çok şık' minimalist moda tutkunu Kaitlyn Ham ile iş birliği yaptı.



İster cesur tropik desenleri isterseniz de keskin beyaz keteni seviyor olun, bu odada aradığınız tüm stiller bir arada. Eylül'ün sonuna kadar sadece Hotels.com üzerinden rezerve edilebilen ‘So Extra So Chic’, dünyanın en havalı semtlerinden biri olan, Londra Shoreditch’te yer alıyor.







Hayatı maksimumda yaşamıyorsanız, hiçbir yerde değilsiniz…



Hotels.com’un yakın zamanda gerçekleştirdiği araştırması da ‘sıradan ve olağan’ olanın modasının geçtiğini ortaya koydu! Y-kuşağının ebeveynlerinden üç kat daha fazla şık görünmek istediği (%40 x %13) düşünüldüğünde, her şeyin ultra-bireysel olduğu söylenebilir.* Ve bu ilgi seven Y-kuşağı, trende uymaktan (%38) veya trend belirleyici (%23) olmaktansa kendilerine has bir zarafeti (%57)** tercih ediyor.



Stil spektrumunun iki ucu olan minimalizm ve maksimalizm, tamamen bireysellik ve kendine göre en iyi hayatı yaşamakla ilgili. Yıllardır minimalizm yalınlığıyla 'yıkıp geçiyordu', ama yeni güç olan maksimalizm tek bir mekânda birbiriyle çakışan stillerin, dokuların, desenlerin, çılgın baskıların ve renklerin bir araya gelmesine izin veriyor.







Johnny Wujek'in otel odasındaki ‘Çok Ekstra’ yarısı; birbiriyle çakışan desenler, renkli kat kat kilimler, sizi şaşı baktıracak duvar kağıtları ile bezenmiş ortamında altın süslemeler, maymun figürlü lambalar ve fosforlu bir mini bar içerecek şekilde tasarlandı. Bu makismal yarı, Kaitlyn Ham'in Çok Şık olan minimalist tarzını yansıtan, aralarında beyaz deri koltuk, özel üretim el çizimleri ve yumuşak tonlardaki dekor parçaları ile pelüş bir örtünün yer aldığı, temiz çizgiler ve minimalist tek renklerden oluşan bir zıtlık ile tamamladı.



Y-kuşağının sade (%50) ve şık (%45) olduğu için sevdiği minimalizm, aslına halen moda. Ancak spektrumun diğer ucunda, sürüden ayrılan stili seven Y-kuşağı, havalı (%46) ekstra (%41), eğlenceli (%42) ve çılgın (%34) ve olarak tanımladıkları maksimalizme de hayran.



Araştırmaya göre bu kuşağın önde gelen ünlü stil ikonlarının ise Rihanna (%52), Beyonce (%47), David Beckham (%56) ve Johnny Depp (%42) olduğu ortaya çıktı.



Konu seyahat ve otel olduğunda da görüntü yine önemli. Otelin stili (%20), Y-kuşağı için otelin bulunduğu destinasyondan (%16) veya kalacakları otelde hangi ücretsiz hizmetleri alabileceklerinden (%17) daha önemli.







Süitin maksimal yarısını hazırlayan Johnny Wujek, oda konusunda şu yorumu yapıyor: "Odanın bana ait yarısının heyecan verici ve EKSTRA olduğu kadar, konforlu ve sıcak hissettirmesini de istedim. Stil, tamamen kendini ifade etmek demek ve açıkçası benim de ifade etmek istediğim çok şey var. Yani bu dünyada ‘sürüden ayrılırsan iyi olur’."



Odanın minimalist yarısının yaratıcısı olan Kaitlyn Ham’in yorumu ise şöyle: "Ferah ve rahatlatıcı hissettiren bir mekân yaratmak için yüzyıl ortasının modern tasarımdan ilham aldım. Tüm parçalar, kalite odağa alınarak, stilleri ve işlevleri için seçildi. Mekânın modern ve hafif hissedilmesi, ama yine de bir ev gibi sizi içine çekecek bir sıcaklığa sahip olması gerekir."



Hotels.com markası Kıdemli Direktörü ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi(EMEA) Genel Müdürü Liz Oakman, “İster gri tonları isterse de desen patlaması olsun, biz seyahat ederken bile kendi benzersiz stilleriyle sürüden ayrılmak isteyenleri seviyoruz. Hotels.com'da hep yeni şeyler deniyoruz. Çok Ekstra Çok Şık süitiyle ise stil tutkunu gezginler, minimal ve maksimal spektrumun iki ucunu bir arada deneyimleyebiliyor. Artık tek yapmaları gereken yatağın hangi tarafında olacaklarını seçmek!" dedi.