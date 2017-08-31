"Dünyanın neresinde insanlığa bir zulüm varsa durdurulmalı"

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bütün dünyaya Erzurum'dan sesleniyorum. Başta Arakan'da olmak üzere dünyanın her neresinde insanlığa bir zulüm varsa, bu durdurulmalıdır." dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketi Erzurum'da geçirmek üzere kente gelen Akdağ, Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen resmi bayramlaşma programına katılarak, il protokolü, askeri erkan ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Akdağ, bayramlaşma programının ardından Yakutiye Medresesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan'da Müslümanlara yönelik zulüm nedeniyle Kurban Bayramı'na buruk girdiklerini söyledi.

Müslümanlara yönelik zulümlerin yeni olmadığına işaret eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin büyük çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) bir toplantı yaptı. Bütün dünyaya Erzurum'dan sesleniyorum. Başta Arakan'da olmak üzere dünyanın her neresinde insanlığa bir zulüm varsa bu durdurulmalıdır. Dünyanın zengin güçlü ülkelerinin aslında buna gücü yetiyor. Maalesef farklı menfaatler, meselelere farklı bakışlar neticesinde çözüme ulaşamıyoruz. Suriye'de de aslında böyle. Suriye'de akan kan oradaki zulüm oradaki sıkıntı, bu meseleye müdahil büyük güçlü ülkeler, aslında ortak olarak meseleye bakabilseler, oradaki zalim Esed rejiminin zulmü kolayca durur. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın o dimdik ayakta duruşuyla dünyada nerede bir mazlum varsa onların yanında bulunmaya onlar için gayret etmeye devam edeceğiz."

Akdağ, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesi dileklerinde bulunarak, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Vatandaşlara bayram dolayısıyla bazı uyarılarda da bulunan Akdağ, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, bu kurban kesiminde bazı hususlara dikkat etmiyorlar. Birincisi ehil olmayan kişilerin kurban kesmesi problemlere yol açıyor, kendine zarar veriyorlar. İkincisi de çevre sağlığını hijyeni çevre sağlığını asla bozmamak lazım. Bütün belediyelerimiz kurbanlar için uygun yerler yapıyorlar. Kurbanları burada keserek çevreyi kirletmemek gerekiyor. Kurbanda insanlar ziyaretlere çıkıyor. Yollarda hız yapmamalıyız, yorgun yola çıkmamalıyız. Mutlaka emniyet kemeri takmalıyız. Çünkü bayramlar sevinç günleri, Allah korusun kazalar bu sevinçleri kedere dönüştürebiliyor."

Akdağ, daha sonra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve beraberindekilerle Polis Evi'nde emniyet mensuplarının, İl Jandarma ve Bölge Jandarma komutanlıklarında da askeri erkanın bayramını kutladı.