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"Dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesi" Samsun'da kuruldu

- Samsun'un Canik ilçesinde oluşturulan müzede büyük çoğunluğu 1900 ila 1920'li yıllarında yapılmış dünya genelinden 800 civarında oyuncak sergileniyor - Canik Belediye Başkanı Genç: - "Müze Türkiye'nin en büyük, dünyanın da üçüncü büyük oyuncak müzesidir" - "Özellikle çocuklarımız yerli oyuncaklarımızı tanıyacak ve onlarla haşır neşir olacak. İnşallah biz de burada üretilen oyuncakları bir eğitim aracı olarak çocuklarımıza sunacağız"

SAMSUN (AA) - Samsun'da oluşturulan Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk oyuncak müzesini kuran Sunay Akın'ın konsept danışmanlığını yaptığı, büyük çoğunluğunu 1900 ila 1920'li yıllarda yapılmış oyuncakların oluşturduğu oyuncak müzesi, 2 milyon liralık yatırımla kuruldu.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin en önemli destekçisinin oyuncaklar olduğunu söyledi.

Çocukların her birinin muhakkak bir oyuncakla buluştuğuna, dünyayı oyuncakla tanımaya çalıştığına dikkati çeken Genç, "Türkiye'de bir oyuncak fabrikasının olmayışı bizi dertlendirdi. Çünkü oyuncak, en önemli eğitim aracıdır. Bir millet kendi kültürünü, kendi kahramanlarını ve yaşamını gelecek nesillere aktarmak istiyorsa mutlaka kendi oyuncağını yapmak zorundadır. Onun için bir oyuncak müzesi kuralım ve özel sektörünü de oyuncak fabrikası kurmaya teşvik edelim istedik." dedi.

Ülkelerin 300 yıllık oyuncakları ile günümüzdeki oyuncaklara bakıldığında aradaki kültür farkının çok kolay ortaya çıktığına işaret eden Genç, "Dolayısıyla müzede Almanların, Fransızların, Amerikalıların, Japonların, Polonyalıların, Çinlilerin ve Türklerin geçmişte yaptığı oyuncakları sergilemeyi arzuladık. Müze, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da üçüncü büyük oyuncak müzesidir." ifadesini kullandı.

Genç, müzede sadece oyuncakların sergilenmediğini, kurulan atölyelerde çocukların oyuncak yapmasını da öğreneceğini aktararak, "Özellikle çocuklarımız yerli oyuncaklarımızı tanıyacak ve onlarla haşır neşir olacak. İnşallah biz de burada üretilen oyuncakları bir eğitim aracı olarak çocuklarımıza sunacağız. Türk kültürünü böyle tanıyacaklar." diye konuştu.

Müzede oyuncak tarihinin önemli eserlerinden Ford'un 1920'de ürettiği ilk oyuncak arabanın yanı sıra karton kasaba, Almanya'da yapılan Kızılderili çadırları, Amerikan kasabaları, 1920'lerde Almanya'da üretilen uçak ve trenler ile farklı ülkelerde üretilen yaklaşık 800 oyuncak yer alıyor.


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