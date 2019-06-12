"Dünyayı 'süs'lemek istiyoruz"

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye'de peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ekili alan bakımından ikinci sıraya sahip Sakarya'da yetiştirilen çiçek ve bitkiler, diğer ülkeleri de süslüyor.

Sapanca ve Arifiye ilçelerinde yıllar önce kadınların evlerinin bahçelerine şimşir fidanı ekerek tohumlarını attığı sektör, bugün Sakarya'da yaklaşık 40 bin kişiyle faaliyet gösteriyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin hem sanayi hem de zirai anlamda ürettiğini, süs bitkiciliği sektörünün de günden güne yükseldiğini söyledi.



Zirai üretimde süs bitkiciliğinin önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Altuğ, şu anda dış mekan süs bitkiciliği üretiminde ülkenin çok büyük firmalarının Sakarya'da konuşlandığını bildirdi.

Sakaryalı firmaların sektörde yaklaşık 11 bin dekarda üretim yaptığına işaret eden Altuğ, şöyle konuştu:

"Yıllar önce altlık ve bazı fidanlarını yurt dışından alan firmalar ithalatı kesti, ihracat yapar pozisyona geldi. Eskiden 20 milyon dolar civarında ithalat yapan firmalar, az da olsa ihracat yapar pozisyonda. 2018 itibarıyla firmalarımız, şehrimizden dünyanın değişik yerlerine, özellikle yakın coğrafyaya 1,5 milyon dolar civarında ihracat yaptı. İç pazarda ibreli, ibresiz ağaç ve çalı grubunda Sakarya şu anda lider pozisyonda, ağaç kısmında çok iyiyiz. Bütün dünyayı süslemek gibi bir niyetimiz var. Böyle sembol bir sloganımız var."

- "Geçen yıl 90 milyon dolar civarında ihracatımız olmuş"



Sektörün ciddi istihdam oluşturduğuna değinen Altuğ, ülkenin kesme çiçek konusunda iyi konuma sahip olduğunu, üretimin yüzde 90'ını da bunun oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12'nci sırada yer aldığını belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kesme çiçek ve dış mekan süs bitkiciliği konusunda yaklaşık 90 milyon dolar civarında ihracatımız olmuş. Türkiye'nin ekili alanlarına baktığımızda çok küçük bir miktar. Rakiplerimiz Hollanda, Almanya, İtalya gibi ülkeler, çok büyük ekonomi sağlıyor bu konudan. Bizim de hedefimiz yavaş yavaş o ekonomilerle rekabet etmek. Zira Hollanda'da biliyoruz ki 6-7 milyar dolarlık bir sektör bu. Firmalarımız da yavaş yavaş onlarla rekabet eder hale gelmeye başladı. Sakarya'da daha çok dış mekan süs bitkisi yetiştiriliyor. İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin birçok belediyelerinde, büyük inşaat firmaların peyzaj işlerinde kullanılıyor bu malzemeler. Sakarya'da çok ciddi bir istihdam var."

Sakarya'da geçen yıl Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlendiğini dile getiren Altuğ, SATSO olarak sektörü desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Altuğ, hem sektörü geliştirmek hem de Sakarya'da tarımda ihtiyaç duyulan tohumu ve bitkiyi üretmek için Doku Kültürü Laboratuvarı'nı kurduklarını da belirtti.

- "Dışa bağlı tüketimi azaltma sektördeki herkesin görevi"

Erenler ilçesinde yaklaşık 600 bin metrekarede faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi Aytekin Karan, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret etti.

Sakarya'nın bu konumda ayrı önemi bulunduğunu vurgulayan Karan, süs bitkiciliğinin özel bir teknolojik üstünlük ya da nitelikli üretim gerektirmediğini, tamamıyla bu işe gönül vermekle ilgili olduğunu belirtti.

Karan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bu sektörde herkesin bilinçli üretim ve dışa bağlı tüketimi azaltma yönünde bireysel görevi ve misyonu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda biz de ithalatın önüne nasıl geçebileceğimize kafa yorarak bu işe başladık. Onun ötesinde bu kadar kısa takvimde ihracatımız oldu. Türkiye standartlarının üzerinde nitelikli bir alan oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte özellikle iç piyasada temennimiz o ki hiçbir süs bitkisini ithal etmeyelim, tamamıyla burada üretelim. Daha sonrasında da ülke ve millet olarak ihraç edelim, ülkemize katma değer sağlayan ürünleri artıralım."



